Президент России объявил о старте беспрецедентной программы по созданию современной туристической инфраструктуры во всех национальных парках страны к 2030 году.

Президент России Владимир Путин сегодня на расширенном заседании Госсовета по вопросам развития туризма объявил о старте беспрецедентной программы по созданию современной туристической инфраструктуры во всех национальных парках страны. Согласно плану, к 2030 году в каждом из 41 национального парка России должны быть построены комфортабельные гостиницы, кемпинги, сеть пешеходных и велосипедных маршрутов, смотровые площадки, пункты питания и другие объекты, необходимые для развития внутреннего и въездного туризма.

"Национальные парки - это уникальное достояние нашей страны, настоящие жемчужины российской природы. Однако сейчас посетить многие из них достаточно проблематично из-за отсутствия нормальной туристической инфраструктуры. Нам нужно в кратчайшие сроки исправить эту ситуацию", - заявил Путин, открывая заседание Госсовета.

По словам президента, на реализацию программы развития национальных парков из федерального бюджета будет выделено около 500 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство гостиниц, кемпингов, визит-центров, экологических троп, смотровых площадок и другой необходимой инфраструктуры. Особое внимание будет уделено созданию безбарьерной среды, чтобы сделать национальные парки доступными для людей с ограниченными возможностями.



Кроме того, в рамках программы планируется реализовать комплекс мер по повышению квалификации сотрудников национальных парков, развитию сопутствующих сервисов, таких как прокат туристического снаряжения, организация экскурсий и так далее. Будет уделено внимание и вопросам экологической безопасности - для минимизации ущерба природе будут внедряться современные "зеленые" технологии.



"Наша цель - сделать национальные парки по-настоящему комфортными, доступными и привлекательными для посещения как для граждан России, так и для иностранных туристов. Чтобы люди могли не только насладиться первозданной красотой российской природы, но и получить высококлассный сервис, который соответствует мировым стандартам", - подчеркнул Путин.



Реализация программы развития туристической инфраструктуры в национальных парках будет осуществляться в тесном взаимодействии с регионами. Главам субъектов РФ поручено в кратчайшие сроки подготовить предложения по развитию конкретных национальных парков, расположенных на их территориях.



Ожидается, что программа позволит в разы увеличить туристический поток в национальные парки России. Так, по оценкам экспертов, к 2030 году их ежегодно могут посещать до 30 млн человек, что более чем в 2 раза превысит нынешние показатели.