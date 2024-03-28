Компания Boeing объявляет о строительстве завода в Австралии по сборке беспилотных аппаратов MQ-28. Завод создаст рабочие места и укрепит обороноспособность страны.

Компания Boeing объявила о начале строительства нового производственного объекта в Тувумбе, штат Квинсленд, Австралия, предназначенного для окончательной сборки Boeing MQ-28 Ghost Bat, первого австралийского военного боевого самолета. Ожидается, что новый завод площадью 9000 квадратных метров будет введен в эксплуатацию в течение следующих трех лет.

Boeing MQ-28 Ghost Bat, ранее известный как Loyal Wingman, представляет собой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предназначенный для работы совместно с пилотируемыми военными самолетами, обеспечивая дополнительные возможности, такие как разведка, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

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Самолет разрабатывается в рамках программы Королевских ВВС Австралии (RAAF) Loyal Wingman, направленной на повышение возможностей воздушного боя Австралии за счет интеграции пилотируемых и беспилотных систем. Новое производственное предприятие в Тувумбе будет играть решающую роль в производстве MQ-28 Ghost Bat, при этом Boeing инвестирует значительные средства в проект, чтобы обеспечить успешную поставку самолета Королевским ВВС. На заводе будет установлено современное производственное оборудование и технологии, позволяющие эффективно и качественно выпускать беспилотные летательные аппараты.

Начало строительства нового сборочного завода Boeing MQ-28 знаменует собой важную веху в развитии оборонной промышленности Австралии, поскольку ожидается, что проект создаст многочисленные рабочие места и будет стимулировать экономический рост в регионе. Новый объект не только будет способствовать повышению обороноспособности Австралии, но и позиционировать страну в качестве ведущего игрока на мировом рынке БПЛА.

Boeing MQ-28 Ghost Bat вызвал значительный интерес со стороны сил обороны по всему миру, и несколько стран выразили намерение приобрести БПЛА. Успешная разработка и производство самолета не только укрепит обороноспособность Австралии, но и повысит репутацию страны как надежного и инновационного партнера в мировой оборонной промышленности.