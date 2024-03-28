Microsoft Copilot, искусственный интеллект, который ранее работал только в облаке, скоро будет доступен локально на персональных компьютерах с помощью Intel NPU. Это означает, что пользователи смогут получить доступ к более инновационным и интеллектуальным функциям на своих компьютерах без необходимости подключения к Интернету.

В новаторской разработке, которая должна произвести революцию в мире искусственного интеллекта, Intel официально подтвердила, что долгожданный инструмент Microsoft Copilot на основе искусственного интеллекта скоро будет работать на персональных компьютерах (ПК) локально.

Подтверждение Intel появилось после нескольких месяцев спекуляций и слухов, окружающих потенциальные возможности Microsoft Copilot. Технологический гигант сообщил, что для оптимальной работы на ПК для инструмента искусственного интеллекта потребуется нейронный процессор (NPU) с производительностью не менее 40 тераопераций в секунду (TOPS). Инструмент искусственного интеллекта, который изначально был разработан для использования в облачных средах, теперь сможет предоставлять помощь и поддержку пользователям в режиме реального времени прямо на их персональных компьютерах. Это позволит пользователям получить доступ к расширенным возможностям искусственного интеллекта Copilot без необходимости постоянного подключения к Интернету, тем самым повышая эффективность и уменьшая задержку.

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Microsoft Copilot основан на передовой технологии искусственного интеллекта, которая способна понимать и интерпретировать ввод на естественном языке. Это позволяет инструменту предоставлять персонализированную помощь и рекомендации пользователям, основываясь на их конкретных потребностях и предпочтениях. Благодаря возможности локального запуска на ПК, Copilot сможет предложить еще более быструю и отзывчивую помощь, что делает его бесценным инструментом для пользователей в самых разных отраслях и приложениях.

Чтобы обеспечить эффективную работу Copilot на ПК, корпорация Intel представила новую линейку NPU, специально разработанных для удовлетворения требований к производительности инструмента. Эти NPU, основанные на новейшей технологии искусственного интеллекта Intel, способны обеспечить необходимую производительность в 40 TOPS, потребляя при этом минимальное количество энергии и выделяя минимальное количество тепла. Это делает их идеальными для использования в персональных компьютерах, где часто возникают проблемы с ограниченным пространством и температурой.

В дополнение к расширенным возможностям искусственного интеллекта Microsoft Copilot также предлагает ряд функций безопасности, предназначенных для защиты пользовательских данных и конфиденциальности. Инструмент использует передовые методы шифрования для обеспечения безопасной передачи всех данных, а также предоставляет пользователям возможность контролировать и управлять своими собственными данными. Это делает Copilot идеальным решением для предприятий и организаций, которым требуется высокий уровень безопасности и конфиденциальности в своих вычислительных средах.

Ожидается, что интеграция Microsoft Copilot в ПК окажет значительное влияние на широкий спектр отраслей и приложений. Например, в сфере образования Copilot можно использовать для предоставления персонализированного репетиторства и поддержки студентам, помогая им учиться более эффективно и результативно. В мире бизнеса Copilot можно использовать для оптимизации рабочих процессов и повышения производительности, предоставляя сотрудникам помощь и поддержку в режиме реального времени.

Кроме того, в творческих отраслях Copilot можно использовать для решения таких задач, как создание и редактирование контента, предоставляя предложения и рекомендации в режиме реального времени на основе вводимых пользователем данных. Это может помочь сократить время и усилия, необходимые для выполнения задач, а также повысить качество и согласованность выходных данных.