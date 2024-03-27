«Ростелеком Информационные Технологии», дочернее предприятие «Ростелекома», зарегистрировало два новых товарных знака для производства компьютерной техники и электроники, что может свидетельствовать о планах компании по расширению своего присутствия на рынке.

Компания «Ростелеком Информационные Технологии», дочернее предприятие телекоммуникационного гиганта «Ростелеком», в январе этого года зарегистрировала два новых товарных знака под девятым классом Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Данный шаг может свидетельствовать о планах компании по расширению своего присутствия на рынке компьютерной техники и электроники.

Согласно информации, полученной из базы заявок Федерального института промышленной собственности (ФИПС), товарные знаки, зарегистрированные «Ростелеком Информационные Технологии», относятся к категории, включающей в себя широкий спектр устройств, таких как ноутбуки, планшеты, принтеры и другое компьютерное оборудование. Эта новость вызвала интерес среди экспертов отрасли, которые предполагают, что «Ростелеком» может готовиться к выпуску собственной линейки электронных устройств под своим брендом.

Стоит отметить, что «Ростелеком» уже имеет опыт в производстве и продаже некоторых видов электроники, например, телевизионных приставок для своих услуг интерактивного телевидения. Однако регистрация новых товарных знаков может означать, что компания планирует существенно расширить свой ассортимент и выйти на новые сегменты рынка.



Эксперты считают, что такой шаг может быть связан со стремлением «Ростелекома» диверсифицировать свой бизнес и уменьшить зависимость от традиционных телекоммуникационных услуг, спрос на которые постепенно снижается в связи с развитием новых технологий и изменением потребительских предпочтений. Выход на рынок компьютерной техники и электроники может помочь компании привлечь новых клиентов и укрепить свои позиции в условиях растущей конкуренции.



Представители «Ростелекома» пока не дали официальных комментариев относительно планов компании по выпуску собственной линейки электронных устройств.

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В свете увеличения спроса на современные технологии и услуги в сфере интернета и телекоммуникаций, зарегистрированные торговые марки могут стать важным инструментом для укрепления позиций компании на российском и мировом рынках.