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WhatsApp представляет функцию быстрой перемотки видео
Популярный мессенджер WhatsApp готовится внедрить долгожданную функцию быстрой перемотки видео вперед и назад, аналогичную YouTube.

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WhatsApp, одна из самых популярных мессенджерov в мире, готовится представить новую функцию для своей платформы. В ближайшее время пользователям станет доступна возможность быстрой перемотки видео вперед или назад, сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.
Новая функция уже проходит тестирование и, как заявляют в WhatsApp, будет работать аналогично другим платформам, таким как YouTube. Это означает, что пользователи смогут листать видеофайлы, нажав на экран и пролистав его в нужную сторону.

WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире, уступая только Facebook Messenger. Он используется более 2 миллиардами человек по всему миру. Новая функция, безусловно, сделает приложение еще более удобным для пользователей и поможет закрепить его лидирующие позиции на рынке.

В WhatsApp заявляют, что фокус их работы всегда был на удобстве пользователей и постоянном улучшении приложения. Быстрая перемотка видео - это всего лишь один из шагов в этом направлении.

Несмотря на то, что детали о новой функции пока не распространены, TechCrunch сообщает, что она должна появиться в ближайшее время. WhatsApp не подтвердил дату релиза, но заверил, что пользователи скоро смогут наслаждаться удобной возможностью быстрой перемотки видео.

В заключение, новая функция в WhatsApp позволит пользователям быстро просматривать видеофайлы вперед или назад, что упростит и ускорит процесс просмотра. Это очередное улучшение в приложении, которое поможет закрепить его лидирующие позиции на рынке мессенджеров.

#технологии #обновление #whatsapp #meta #видео #мессенджеры #перемотка
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