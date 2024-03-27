Популярный мессенджер WhatsApp готовится внедрить долгожданную функцию быстрой перемотки видео вперед и назад, аналогичную YouTube.

WhatsApp, одна из самых популярных мессенджерov в мире, готовится представить новую функцию для своей платформы. В ближайшее время пользователям станет доступна возможность быстрой перемотки видео вперед или назад, сообщает TechCrunch со ссылкой на источники.

Новая функция уже проходит тестирование и, как заявляют в WhatsApp, будет работать аналогично другим платформам, таким как YouTube. Это означает, что пользователи смогут листать видеофайлы, нажав на экран и пролистав его в нужную сторону.

WhatsApp является самым популярным мессенджером в мире, уступая только Facebook Messenger. Он используется более 2 миллиардами человек по всему миру. Новая функция, безусловно, сделает приложение еще более удобным для пользователей и поможет закрепить его лидирующие позиции на рынке.



В WhatsApp заявляют, что фокус их работы всегда был на удобстве пользователей и постоянном улучшении приложения. Быстрая перемотка видео - это всего лишь один из шагов в этом направлении.



Несмотря на то, что детали о новой функции пока не распространены, TechCrunch сообщает, что она должна появиться в ближайшее время. WhatsApp не подтвердил дату релиза, но заверил, что пользователи скоро смогут наслаждаться удобной возможностью быстрой перемотки видео.



В заключение, новая функция в WhatsApp позволит пользователям быстро просматривать видеофайлы вперед или назад, что упростит и ускорит процесс просмотра. Это очередное улучшение в приложении, которое поможет закрепить его лидирующие позиции на рынке мессенджеров.