Китай принял решение запретить использование американских процессоров Intel и AMD в государственных компьютерах из-за опасений по поводу кибербезопасности.

Внезапное решение китайского правительства о запрете использования американских процессоров Intel и AMD в государственных компьютерах вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Этот шаг, который был принят в рамках стратегии национальной безопасности, привлек внимание экспертов и отраслевых аналитиков.

По официальным данным, правительство Китая объяснило свое решение тем, что американские чипы представляют угрозу для кибербезопасности страны. Вместо этого китайские государственные учреждения будут обязаны использовать отечественные процессоры, разработанные в соответствии с национальными стандартами безопасности.

Аналитики отмечают, что такой запрет может повлиять на отношения между Китаем и Соединенными Штатами, углубив уже существующие торговые и политические разногласия. Представители американских технологических компаний выразили обеспокоенность по поводу потери китайского рынка, который является одним из крупнейших для производителей полупроводников.



В то же время эксперты подчеркивают, что Китай направляет усилия на развитие собственной отрасли информационных технологий и укрепление кибербезопасности. Это может стать толчком для местных компаний к созданию более конкурентоспособных и безопасных технологий.



Несмотря на возможные негативные последствия для американских компаний, запрет на использование американских чипов в китайских государственных компьютерах подчеркивает стремление страны к суверенитету в сфере информационных технологий и защите национальных интересов. Китай продолжит внедрять меры, направленные на укрепление кибербезопасности и развитие отечественных технологий, несмотря на возможные международные споры и неприязненные реакции.