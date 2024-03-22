Кабинет Министров Российской Федерации принял решение о продлении назначения единовременных денежных выплат для участников спецопераций до конца 2024 года. Выплаты будут осуществляться автоматически, без необходимости подавать заявление, что упрощает процесс получения поддержки.

Кабинет министров продлил назначение единой денежной выплаты участникам специальной военной операции без необходимости подачи дополнительных заявлений. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, единовременная денежная выплата в размере 300 000 рублей будет выплачиваться без необходимости подачи заявления военнослужащим, сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и других лицам, принимающим участие в специальной военной операции. Ранее эта мера поддержки действовала до 31 декабря 2023 года, но теперь она продлена до 31 декабря 2024 года.

Выплата предоставляется участникам военной операции единовременно при выполнении ими задач в ходе проведения специальной военной операции, а также членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников. Средства выделяются из федерального бюджета.

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Данное решение правительства направлено на поддержку военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, и их семей. Оно позволит обеспечить социальные гарантии и дополнительные меры материального стимулирования для тех, кто защищает интересы России.



Продление программы единовременных выплат участникам СВО до конца 2024 года свидетельствует о намерении государства и впредь оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, принимающим участие в специальной операции. Это важный шаг, подчеркивающий приоритетность задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ.



Решение Кабмина также демонстрирует готовность правительства обеспечивать социальные гарантии военнослужащим и их семьям на долгосрочной основе. Это особенно важно в условиях продолжающейся специальной военной операции и необходимости поддержания высокого боевого духа и мотивации российских военнослужащих.



Продление программы единовременных выплат участникам СВО до конца 2024 года позволит сохранить преемственность в реализации мер социальной поддержки военнослужащих и их семей. Это будет способствовать повышению уровня социальной защищенности тех, кто находится на переднем крае защиты интересов Родины.