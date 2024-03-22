Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что Швеция должна быть готова к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией. Швеция планирует усилить военное присутствие в Балтийском регионе, в том числе на стратегическом острове Готланд.

Швеция готовится к длительному конфликту с Россией, заявил глава МИД Тобиас Билльстрем. В интервью газете Svenska Dagbladet он подчеркнул, что этот вызов касается не только Швеции, но и всех стран-членов НАТО и Европейского союза.

"Мы должны быть реалистами и понимать, что нас ждет длительный период напряженности в отношениях с Россией. Это не краткосрочный кризис, а фундаментальный сдвиг в европейской системе безопасности", - сказал Билльстрем. Он добавил, что Швеция, как и другие западные страны, должна быть готова к новой реальности и адаптировать свою оборонную стратегию.

В рамках этой стратегии Швеция намерена усилить свое военное присутствие в Балтийском регионе. По словам Билльстрема, часть шведского механизированного батальона будет отправлена в Латвию для укрепления восточного фланга НАТО. Кроме того, власти страны планируют усилить защиту стратегически важного острова Готланд в Балтийском море.



Готланд уже давно рассматривается как потенциальная "горячая точка" в случае конфликта с Россией. В последние годы Швеция значительно увеличила свои военные расходы и активизировала сотрудничество с НАТО, хотя формально страна не является членом альянса.



Однако, несмотря на ухудшение отношений, Билльстрем подчеркнул, что Швеция остается открытой для диалога с Россией по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как контроль над вооружениями и борьба с изменением климата. "Мы должны продолжать взаимодействовать с Россией там, где это возможно и необходимо, но при этом быть готовыми защищать наши ценности и интересы", - резюмировал глава шведского МИД.