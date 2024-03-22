Белорусский парламент принял закон, по которому все индивидуальные предприниматели в стране должны до конца 2025 года преобразовать свой бизнес в форму юридического лица. Это вызвало неоднозначную реакцию в предпринимательском сообществе.

21 марта 2023 года Белорусский парламент принял законопроект, согласно которому все индивидуальные предприниматели (ИП) в стране должны перейти в статус юридических лиц до конца 2025 года. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в бизнес-сообществе и среди экспертов.

Согласно новому закону, ИП будут обязаны зарегистрировать свою деятельность в качестве юридического лица, выбрав одну из организационно-правовых форм, таких как общество с ограниченной ответственностью (ООО), унитарное предприятие или другие, предусмотренные законодательством Белоруссии. Процесс перерегистрации должен быть завершен до 31 декабря 2025 года.

Представители правительства объясняют необходимость данной меры стремлением упорядочить и унифицировать правила ведения бизнеса в стране, а также повысить прозрачность и контроль над предпринимательской деятельностью. По их мнению, это позволит создать более благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику.



Однако многие предприниматели и эксперты высказывают опасения, что такой переход может привести к значительным финансовым и административным издержкам для ИП, особенно для тех, кто ведет небольшой бизнес. Регистрация юридического лица потребует дополнительных затрат на оформление документов, уплату государственных пошлин, а также на ведение бухгалтерского учета и составление отчетности.



Кроме того, некоторые эксперты отмечают, что данная мера может привести к уходу части ИП в теневой сектор экономики или к полному прекращению деятельности, что негативно скажется на занятости и доходах населения.



В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано более 240 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые играют значительную роль в экономике страны, особенно в сфере услуг и торговли. Правительство обещает оказать им необходимую поддержку в процессе перехода, однако детали такой поддержки пока не раскрываются.



Бизнес-сообщество Белоруссии ожидает дальнейших разъяснений и конкретных шагов со стороны властей по реализации нового закона и надеется на конструктивный диалог для решения возникающих вопросов и проблем.