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ФАС России снимает мораторий на антимонопольные проверки в отношении IT-компаний
Правительство Российской Федерации отменило мораторий на проведение антимонопольных проверок в отношении крупных технологических корпораций, действующих на территории страны. Решение вступает в силу немедленно и направлено на восстановление здоровой рыночной среды в высокотехнологичных отраслях.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила сегодня, что Правительство Российской Федерации отменило мораторий на проведение антимонопольных проверок в отношении IT-компаний. Это решение вступает в силу немедленно и будет распространяться на все крупные технологические корпорации, ведущие свою деятельность на территории страны.
Мораторий на антимонопольные расследования в IT-секторе был введен в 2022 году на фоне растущего давления на российский технологический бизнес в связи с геополитической ситуацией. Тогда власти посчитали необходимым защитить отечественные компании от чрезмерного регуляторного контроля и сосредоточиться на поддержке развития цифровой экономики. Однако, как заявил сегодня глава ФАС Максим Шаскольский, ситуация изменилась, и настало время вернуться к более активному антимонопольному надзору.
"Мы видим, что многие IT-гиганты, пользуясь отсутствием жесткого контроля, начали злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке. Это негативно сказывается на конкуренции, ограничивает выбор для потребителей и препятствует развитию инноваций. Поэтому снятие моратория - это важный шаг для восстановления здоровой рыночной среды в высокотехнологичных отраслях", - пояснил Шаскольский.

По словам главы ФАС, в ближайшее время служба начнет проводить комплексные проверки деятельности крупнейших IT-компаний, чтобы выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства. Особое внимание будет уделено вопросам ценообразования, доступа к инфраструктуре, злоупотребления доминирующим положением и другим аспектам, которые могут ограничивать конкуренцию.

Представители технологического сообщества по-разному отреагировали на данное решение. Некоторые руководители выразили обеспокоенность тем, что усиление антимонопольного контроля может создать дополнительные административные барьеры и помешать реализации инвестиционных планов. Другие, напротив, заявили, что восстановление справедливой конкурентной среды пойдет на пользу всему рынку в долгосрочной перспективе.

"Мы понимаем озабоченность IT-компаний, но наша задача - найти баланс между поддержкой инноваций и защитой конкуренции. Уверен, что совместная работа регулятора и бизнеса позволит выработать оптимальные решения, которые будут способствовать развитию высокотехнологичных отраслей", - заключил Шаскольский.

Эксперты полагают, что отмена моратория на антимонопольные проверки станет одним из ключевых событий в регулировании российского IT-рынка в ближайшее время. 

#конкуренция #фас #регулирование #цифровая экономика #it-компании #инновации. #антимонопольные проверки #рыночная среда
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