Правительство Российской Федерации отменило мораторий на проведение антимонопольных проверок в отношении крупных технологических корпораций, действующих на территории страны. Решение вступает в силу немедленно и направлено на восстановление здоровой рыночной среды в высокотехнологичных отраслях.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила сегодня, что Правительство Российской Федерации отменило мораторий на проведение антимонопольных проверок в отношении IT-компаний. Это решение вступает в силу немедленно и будет распространяться на все крупные технологические корпорации, ведущие свою деятельность на территории страны.

Мораторий на антимонопольные расследования в IT-секторе был введен в 2022 году на фоне растущего давления на российский технологический бизнес в связи с геополитической ситуацией. Тогда власти посчитали необходимым защитить отечественные компании от чрезмерного регуляторного контроля и сосредоточиться на поддержке развития цифровой экономики. Однако, как заявил сегодня глава ФАС Максим Шаскольский, ситуация изменилась, и настало время вернуться к более активному антимонопольному надзору.

"Мы видим, что многие IT-гиганты, пользуясь отсутствием жесткого контроля, начали злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке. Это негативно сказывается на конкуренции, ограничивает выбор для потребителей и препятствует развитию инноваций. Поэтому снятие моратория - это важный шаг для восстановления здоровой рыночной среды в высокотехнологичных отраслях", - пояснил Шаскольский.



По словам главы ФАС, в ближайшее время служба начнет проводить комплексные проверки деятельности крупнейших IT-компаний, чтобы выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства. Особое внимание будет уделено вопросам ценообразования, доступа к инфраструктуре, злоупотребления доминирующим положением и другим аспектам, которые могут ограничивать конкуренцию.



Представители технологического сообщества по-разному отреагировали на данное решение. Некоторые руководители выразили обеспокоенность тем, что усиление антимонопольного контроля может создать дополнительные административные барьеры и помешать реализации инвестиционных планов. Другие, напротив, заявили, что восстановление справедливой конкурентной среды пойдет на пользу всему рынку в долгосрочной перспективе.



"Мы понимаем озабоченность IT-компаний, но наша задача - найти баланс между поддержкой инноваций и защитой конкуренции. Уверен, что совместная работа регулятора и бизнеса позволит выработать оптимальные решения, которые будут способствовать развитию высокотехнологичных отраслей", - заключил Шаскольский.



Эксперты полагают, что отмена моратория на антимонопольные проверки станет одним из ключевых событий в регулировании российского IT-рынка в ближайшее время.