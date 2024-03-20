Помощник главы Пентагона Илай Рэтнер заявил, что Индия стремится к установлению многополярного мира, но также заинтересована в стратегическом сближении с США. Эксперты отмечают, что такой подход может быть сопряжен с определенными вызовами для Нью-Дели.

Индия, являясь одной из ведущих стран глобального Юга, активно выступает за создание многополярной системы международных отношений, но при этом заинтересована в углублении стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Об этом заявил помощник главы Пентагона по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

По словам Рэтнера, Индия стремится к формированию многополярного миропорядка, при котором влияние и ответственность распределены между несколькими ключевыми центрами силы. Такая позиция Нью-Дели обусловлена, в первую очередь, стремлением страны повысить свой международный статус и усилить свое влияние на мировой арене. Кроме того, Индия выступает против доминирования какой-либо одной державы, будь то США или Китай, в глобальных делах.

В то же время, отметил Рэтнер, Индия заинтересована в дальнейшем укреплении стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Вашингтон и Нью-Дели в последние годы значительно сблизились в военно-политической, экономической и технологической сферах, что отвечает интересам обеих стран. Индия рассматривает США в качестве важного союзника в противостоянии растущему влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



По мнению эксперта, такой двойственный подход Индии объясняется стремлением страны сохранить определенную автономию во внешней политике и не оказаться в жесткой конфронтации с Китаем, с которым у Нью-Дели также есть важные экономические и политические связи. Индия пытается маневрировать между ведущими мировыми державами, не становясь на чью-либо сторону полностью.



Рэтнер подчеркнул, что для США важно продолжать укреплять партнерство с Индией, учитывая ее возрастающую роль в глобальных делах. Вашингтон заинтересован в том, чтобы Нью-Дели оставался в сфере его влияния и не сблизился чрезмерно с Пекином. В этом контексте США будут и далее развивать военно-техническое сотрудничество с Индией, а также поддерживать ее стремление к большему влиянию на международной арене.



В целом, позиция Индии отражает сложный и многовекторный характер современной системы международных отношений, в которой страны глобального Юга все активнее заявляют о своих интересах и пытаются занять более равноправное положение. Нью-Дели умело лавирует между ведущими державами, стремясь извлечь максимальную выгоду для себя и укрепить свой статус в качестве одного из ключевых игроков на мировой арене.