В присутствии Ким Чен Ына, КНДР провела на космодроме Сохэ испытания твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты средней дальности, подчеркнув стратегическую значимость новой системы вооружений для страны.

На космодроме Сохэ, Корейская Народно-Демократическая Республика сделала очередной шаг в развитии своей ракетной программы, проведя испытания твердотопливного двигателя для гиперзвуковой ракеты средней дальности. Событие прошло под прямым руководством лидера страны, Ким Чен Ына, который лично наблюдал за ходом испытаний.

Это событие ознаменовало собой значительный прогресс в разработке вооружений нового поколения, способных значительно усилить стратегический арсенал КНДР. Ким Чен Ын высоко оценил результаты испытаний, подчеркнув, что «военно-стратегическая ценность этой системы вооружений находится на уровне межконтинентальной баллистической ракеты», что говорит о ее важности для обеспечения безопасности страны и удовлетворения оперативных потребностей Народной армии.

Согласно заявлениям лидера КНДР, новая ракетная система является ответом на растущие военные угрозы и давление со стороны потенциальных противников, в том числе Соединенных Штатов Америки и их союзников. Ким Чен Ын также выразил уверенность в том, что разработка и внедрение гиперзвуковых ракет средней дальности значительно усилит стратегические позиции КНДР на мировой арене, а также укрепит обороноспособность страны.



Испытания твердотопливного двигателя демонстрируют значительные успехи КНДР в области ракетной технологии и могут вызвать новый виток напряженности в отношениях с международным сообществом. Твердотопливные ракетные двигатели обладают рядом стратегических преимуществ перед жидкотопливными аналогами, включая более короткое время подготовки к запуску и улучшенную мобильность, что делает их более труднодоступными для обнаружения и уничтожения.



Международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея, уже выразили серьезную обеспокоенность в связи с последними действиями Пхеньяна, подчеркивая необходимость усиления дипломатических и экономических мер давления на КНДР с целью прекращения ее ракетных и ядерных программ.



В то время как КНДР продолжает развивать свой военный потенциал, мир наблюдает за дальнейшими шагами Пхеньяна и его взаимодействием с международным сообществом.