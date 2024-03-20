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Тайваньский гигант полупроводниковой промышленности TSMC объявил о планах по строительству двух новых предприятий по производству упаковки для микросхем в уезде Цзяи, что является ответом на растущий спрос на чипы искусственного интеллекта (ИИ) и стремлением решить проблему дефицита поставок в отрасли.
По словам представителей компании, новые заводы, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2026 году, будут специализироваться на передовых технологиях упаковки микросхем, таких как 3D-упаковка и упаковка на уровне пластин. Эти методы позволяют увеличить плотность компоновки чипов и повысить их производительность, что особенно важно для быстро развивающейся индустрии ИИ.
Инвестиции TSMC в новые производственные мощности не только помогут удовлетворить растущий спрос на чипы ИИ, но и создадут около 3000 новых рабочих мест в регионе. Этот шаг укрепит позиции Тайваня как мирового лидера в области производства полупроводников и внесет значительный вклад в местную экономику.
Решение TSMC о расширении производства упаковки микросхем является своевременным, учитывая глобальный дефицит чипов, который затронул различные отрасли, от автомобилестроения до бытовой электроники. Пандемия COVID-19 и геополитическая напряженность усугубили проблему, нарушив цепочки поставок и вызвав рост цен на полупроводниковые компоненты.
Ожидается, что новые предприятия TSMC в уезде Цзяи помогут снизить давление на мировой рынок полупроводников и обеспечат стабильные поставки чипов для быстро растущей индустрии ИИ. Кроме того, этот шаг демонстрирует приверженность компании инновациям и ее стремление оставаться на переднем крае технологического прогресса.
Являясь крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем, TSMC обслуживает множество ведущих технологических компаний, включая Apple, Qualcomm и Nvidia. Инвестиции компании в новые производственные мощности не только принесут пользу ее клиентам, но и помогут укрепить позиции Тайваня в качестве ключевого игрока в глобальной полупроводниковой индустрии.