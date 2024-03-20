Тайваньский гигант полупроводниковой отрасли TSMC планирует построить к 2026 году два новых предприятия по упаковке микросхем в уезде Цзяи. Этот шаг направлен на решение проблемы дефицита поставок передовых чипов для искусственного интеллекта, спрос на которые стремительно растет. Новые предприятия создадут около 3000 рабочих мест.

Тайваньский гигант полупроводниковой промышленности TSMC объявил о планах по строительству двух новых предприятий по производству упаковки для микросхем в уезде Цзяи, что является ответом на растущий спрос на чипы искусственного интеллекта (ИИ) и стремлением решить проблему дефицита поставок в отрасли.

По словам представителей компании, новые заводы, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2026 году, будут специализироваться на передовых технологиях упаковки микросхем, таких как 3D-упаковка и упаковка на уровне пластин. Эти методы позволяют увеличить плотность компоновки чипов и повысить их производительность, что особенно важно для быстро развивающейся индустрии ИИ.

Инвестиции TSMC в новые производственные мощности не только помогут удовлетворить растущий спрос на чипы ИИ, но и создадут около 3000 новых рабочих мест в регионе. Этот шаг укрепит позиции Тайваня как мирового лидера в области производства полупроводников и внесет значительный вклад в местную экономику.



Решение TSMC о расширении производства упаковки микросхем является своевременным, учитывая глобальный дефицит чипов, который затронул различные отрасли, от автомобилестроения до бытовой электроники. Пандемия COVID-19 и геополитическая напряженность усугубили проблему, нарушив цепочки поставок и вызвав рост цен на полупроводниковые компоненты.



Ожидается, что новые предприятия TSMC в уезде Цзяи помогут снизить давление на мировой рынок полупроводников и обеспечат стабильные поставки чипов для быстро растущей индустрии ИИ. Кроме того, этот шаг демонстрирует приверженность компании инновациям и ее стремление оставаться на переднем крае технологического прогресса.



Являясь крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем, TSMC обслуживает множество ведущих технологических компаний, включая Apple, Qualcomm и Nvidia. Инвестиции компании в новые производственные мощности не только принесут пользу ее клиентам, но и помогут укрепить позиции Тайваня в качестве ключевого игрока в глобальной полупроводниковой индустрии.