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TSMC строит новые предприятия для удовлетворения растущего спроса на чипы ИИ
Тайваньский гигант полупроводниковой отрасли TSMC планирует построить к 2026 году два новых предприятия по упаковке микросхем в уезде Цзяи. Этот шаг направлен на решение проблемы дефицита поставок передовых чипов для искусственного интеллекта, спрос на которые стремительно растет. Новые предприятия создадут около 3000 рабочих мест.

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Тайваньский гигант полупроводниковой промышленности TSMC объявил о планах по строительству двух новых предприятий по производству упаковки для микросхем в уезде Цзяи, что является ответом на растущий спрос на чипы искусственного интеллекта (ИИ) и стремлением решить проблему дефицита поставок в отрасли.
По словам представителей компании, новые заводы, которые планируется ввести в эксплуатацию к 2026 году, будут специализироваться на передовых технологиях упаковки микросхем, таких как 3D-упаковка и упаковка на уровне пластин. Эти методы позволяют увеличить плотность компоновки чипов и повысить их производительность, что особенно важно для быстро развивающейся индустрии ИИ.

Инвестиции TSMC в новые производственные мощности не только помогут удовлетворить растущий спрос на чипы ИИ, но и создадут около 3000 новых рабочих мест в регионе. Этот шаг укрепит позиции Тайваня как мирового лидера в области производства полупроводников и внесет значительный вклад в местную экономику.

Решение TSMC о расширении производства упаковки микросхем является своевременным, учитывая глобальный дефицит чипов, который затронул различные отрасли, от автомобилестроения до бытовой электроники. Пандемия COVID-19 и геополитическая напряженность усугубили проблему, нарушив цепочки поставок и вызвав рост цен на полупроводниковые компоненты.

Ожидается, что новые предприятия TSMC в уезде Цзяи помогут снизить давление на мировой рынок полупроводников и обеспечат стабильные поставки чипов для быстро растущей индустрии ИИ. Кроме того, этот шаг демонстрирует приверженность компании инновациям и ее стремление оставаться на переднем крае технологического прогресса.

Являясь крупнейшим в мире контрактным производителем микросхем, TSMC обслуживает множество ведущих технологических компаний, включая Apple, Qualcomm и Nvidia. Инвестиции компании в новые производственные мощности не только принесут пользу ее клиентам, но и помогут укрепить позиции Тайваня в качестве ключевого игрока в глобальной полупроводниковой индустрии.

#полупроводники #технологии #tsmc #искусственный интеллект #тайвань #чипы #инвестиции #дефицит поставок #новые рабочие места. #упаковка микросхем
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