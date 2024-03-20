Совет Федерации единогласно утвердил законы, освобождающие от уголовной ответственности и погашающие судимость для мобилизованных граждан, заключивших контракт с ВС РФ при определенных условиях.

Совет Федерации на сегодняшнем заседании единогласно одобрил два законопроекта, касающиеся правового положения российских граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Новые законы предусматривают освобождение от уголовной ответственности и погашение судимости для лиц, заключивших контракт с Вооруженными Силами РФ при определенных условиях. В соответствии с принятыми поправками в Уголовный кодекс РФ, основаниями для освобождения от уголовной ответственности за преступления средней тяжести будут являться награждение государственной наградой в период прохождения военной службы по контракту либо увольнение по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации. Аналогичные условия будут действовать и для погашения судимости за совершенные ранее преступления той же категории тяжести.

"Данные законодательные изменения призваны создать дополнительные стимулы для мобилизованных граждан исправно нести военную службу, проявлять мужество и самоотверженность при выполнении боевых задач", - прокомментировал один из авторов инициативы, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.



Представитель Генеральной прокуратуры РФ поддержал концепцию законопроектов, отметив, что они "основаны на принципах гуманизма и создают правовые гарантии для реализации конституционного долга граждан по защите Отечества".



Законы вступят в силу после подписания их Президентом РФ и официального опубликования.