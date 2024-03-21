В рамках международной помощи Китай предоставил вооруженным силам Шри-Ланки передовое оборудование для разминирования и обезвреживания боеприпасов, включая роботов REOD 4000, противовзрывные одеяла и резервуары с защитой от взрыва. Это событие символизирует углубление стратегических отношений между двумя странами и подчеркивает их обязательства в области международной безопасности и мирного развития.

Китайская Народная Республика отправила партию высокотехнологичного оборудования вооруженным силам Шри-Ланки, предназначенного для операций по разминированию и обезвреживанию боеприпасов. Поставка, оцениваемая как значительный вклад в усилия по восстановлению безопасности и стабильности на территории Шри-Ланки, включает в себя 18 средних роботов REOD 4000, 10 противовзрывных одеял и 10 специализированных резервуаров с защитой от взрыва.

Эта поддержка приходит в критический момент для Шри-Ланки, столкнувшейся с острой необходимостью проведения масштабных операций по разминированию после десятилетий внутренних конфликтов, которые привели к большому количеству заминированных территорий. Подрывные устройства, оставленные после вооруженных столкновений, продолжают угрожать жизни гражданских лиц, мешая развитию сельского хозяйства и затрудняя возвращение перемещенных лиц.

Роботы REOD 4000, разработанные в Китае, считаются одними из самых современных в своем классе и предназначены для выявления и обезвреживания различных типов взрывных устройств без непосредственного участия человека в опасной зоне. Противовзрывные одеяла и резервуары, также входящие в пакет помощи, предназначены для обеспечения дополнительной защиты специалистов при работе с потенциально опасными объектами.



Китайская сторона заявила, что это сотрудничество является частью их международной обязанности по поддержке мира и безопасности, а также отражением стратегического партнерства и дружбы между двумя государствами. Поставленное оборудование должно значительно ускорить процесс разминирования и позволить Шри-Ланке шагнуть навстречу желанному восстановлению и развитию.



Передача техники была сопровождена официальной церемонией, на которой присутствовали высокопоставленные представители обеих стран. В ходе мероприятия, специалисты и военные получили первичное обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию нового оборудования.



На фоне текущих глобальных вызовов, союз между Китаем и Шри-Ланкой выступает как пример международного сотрудничества в области обеспечения безопасности и развития. Страны продолжают работать вместе над решением как региональных, так и глобальных проблем, инициируя и реализуя совместные проекты, направленные на улучшение жизни их народов.