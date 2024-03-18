Миссия наблюдателей из Китайской Народной Республики, направленная для мониторинга президентских выборов в России, заявила, что голосование прошло без нарушений и в соответствии с российским законодательством.





"По итогам нашего тщательного наблюдения мы можем констатировать, что выборы президента России состоялись в спокойной и организованной обстановке. Мы не зафиксировали каких-либо нарушений избирательного законодательства или попыток массовых фальсификаций", - заявил глава миссии наблюдателей из КНР Ван Сяохуэй на пресс-конференции в Москве. По словам Ван Сяохуэя, китайские наблюдатели посетили избирательные участки в различных регионах России и провели мониторинг всех этапов избирательного процесса - от регистрации кандидатов до подсчета голосов и объявления результатов.



"Мы высоко оцениваем профессионализм и беспристрастность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Избирательные участки были оснащены современным оборудованием, а процедуры голосования и подсчета голосов осуществлялись в строгом соответствии с установленными нормами", - сказал глава китайской миссии.



Ван Сяохуэй также отметил, что избирательная кампания проходила в открытой и конкурентной среде, а все зарегистрированные кандидаты имели равные возможности для агитации и донесения своих программ до избирателей.



"Мы не зафиксировали случаев давления на избирателей, ограничения их свободы волеизъявления или использования административного ресурса в пользу какого-либо кандидата. Граждане России имели возможность свободно выразить свою волю и сделать осознанный выбор", - подчеркнул глава китайской миссии.



В целом мы считаем, что президентские выборы в России прошли в соответствии с национальным законодательством и международными демократическими стандартами. Мы поздравляем российский народ с успешным проведением этого важного политического события", - сказал Ван Сяохуэй.



Миссия наблюдателей из Китая работала на выборах в России в рамках приглашения Центральной избирательной комиссии РФ.