Компания Ayaneo анонсировала обновленную версию своего популярного мини-ПК AM01, оснащенного процессором AMD Ryzen 7 5800U, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Устройство отличается компактным дизайном, 7-дюймовым IPS-дисплеем и поддержкой Windows 11.

Компания Ayaneo, известный производитель портативных игровых консолей, представила новую версию своего популярного мини-ПК - Ayaneo AM01. Этот компактный и мощный компьютер призван удовлетворить потребности как геймеров, так и профессионалов, нуждающихся в производительном и портативном устройстве.

Ayaneo AM01 оснащен процессором AMD Ryzen 7 5800U, который обеспечивает высокую производительность в играх и ресурсоемких приложениях. Благодаря 8 ядрам и 16 потокам, а также тактовой частоте до 4,4 ГГц, этот процессор способен справиться с самыми требовательными задачами. Графическая подсистема представлена интегрированным GPU AMD Radeon Graphics, который обеспечивает плавный игровой процесс и качественную графику.

Мини-ПК оборудован 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, что гарантирует быструю и стабильную работу системы даже при одновременном запуске нескольких приложений. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель емкостью 512 ГБ, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.



Одной из главных особенностей Ayaneo AM01 является его компактный и эргономичный дизайн. Устройство оснащено 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 и яркостью 400 нит, который обеспечивает четкое и красочное изображение. Мини-ПК также оборудован полноразмерной клавиатурой и тачпадом, что делает его удобным для работы и игр в дороге.



Ayaneo AM01 поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, что обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение. Мини-ПК также оснащен широким набором портов, включая USB Type-C, USB Type-A, HDMI и аудиоразъем, что позволяет легко подключать периферийные устройства.



Новая версия Ayaneo AM01 работает под управлением операционной системы Windows 11, что обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и игр. Благодаря оптимизации программного и аппаратного обеспечения, мини-ПК обеспечивает плавную и стабильную работу даже в самых требовательных приложениях.



Компания Ayaneo также уделила внимание автономности устройства. Ayaneo AM01 оснащен аккумулятором емкостью 48 Вт·ч, который обеспечивает до 6 часов автономной работы в зависимости от сценария использования.



Новая версия Ayaneo AM01 - это мощный и универсальный мини-ПК, который идеально подходит для геймеров, профессионалов и всех, кто ценит производительность и портативность. Благодаря передовым технологиям и продуманному дизайну, это устройство является одним из лучших в своем классе и, несомненно, найдет своих поклонников среди пользователей, ищущих высокопроизводительный и компактный компьютер.