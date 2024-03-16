Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Ayaneo представила новую версию мощного и компактного мини-ПК AM01
Компания Ayaneo анонсировала обновленную версию своего популярного мини-ПК AM01, оснащенного процессором AMD Ryzen 7 5800U, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Устройство отличается компактным дизайном, 7-дюймовым IPS-дисплеем и поддержкой Windows 11.

реклама

Компания Ayaneo, известный производитель портативных игровых консолей, представила новую версию своего популярного мини-ПК - Ayaneo AM01. Этот компактный и мощный компьютер призван удовлетворить потребности как геймеров, так и профессионалов, нуждающихся в производительном и портативном устройстве.
Ayaneo AM01 оснащен процессором AMD Ryzen 7 5800U, который обеспечивает высокую производительность в играх и ресурсоемких приложениях. Благодаря 8 ядрам и 16 потокам, а также тактовой частоте до 4,4 ГГц, этот процессор способен справиться с самыми требовательными задачами. Графическая подсистема представлена интегрированным GPU AMD Radeon Graphics, который обеспечивает плавный игровой процесс и качественную графику.
Мини-ПК оборудован 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, что гарантирует быструю и стабильную работу системы даже при одновременном запуске нескольких приложений. Для хранения данных предусмотрен быстрый SSD-накопитель емкостью 512 ГБ, который обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений.

Одной из главных особенностей Ayaneo AM01 является его компактный и эргономичный дизайн. Устройство оснащено 7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 и яркостью 400 нит, который обеспечивает четкое и красочное изображение. Мини-ПК также оборудован полноразмерной клавиатурой и тачпадом, что делает его удобным для работы и игр в дороге.

Ayaneo AM01 поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, что обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение. Мини-ПК также оснащен широким набором портов, включая USB Type-C, USB Type-A, HDMI и аудиоразъем, что позволяет легко подключать периферийные устройства.

Новая версия Ayaneo AM01 работает под управлением операционной системы Windows 11, что обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и игр. Благодаря оптимизации программного и аппаратного обеспечения, мини-ПК обеспечивает плавную и стабильную работу даже в самых требовательных приложениях.

Компания Ayaneo также уделила внимание автономности устройства. Ayaneo AM01 оснащен аккумулятором емкостью 48 Вт·ч, который обеспечивает до 6 часов автономной работы в зависимости от сценария использования.

Новая версия Ayaneo AM01 - это мощный и универсальный мини-ПК, который идеально подходит для геймеров, профессионалов и всех, кто ценит производительность и портативность. Благодаря передовым технологиям и продуманному дизайну, это устройство является одним из лучших в своем классе и, несомненно, найдет своих поклонников среди пользователей, ищущих высокопроизводительный и компактный компьютер.

#windows 11 #мини-пк #игровой пк #ayaneo #геймеры #портативный компьютер #профессионалы #am01 #amd ryzen 7 5800u #компактный дизайн
+
Написать комментарий (0)
MeLe представила мини-ПК на базе Intel N100 с пассивным охлаждением
Мини-ПК AYANEO AM01 в стиле Apple Macintosh получил процессор Ryzen 7 5800U
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
5
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
1
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
2
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
1
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
4
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
2
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
+
Российский ВПК опережает Запад в производстве боеприпасов
+
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
1
Германия столкнулась с кризисом на рынке недвижимости
+
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
1
Fool's Theory, ответственная за ремейк The Witcher, объявила о поиске старшего дизайнера
+
Ветераны AAA запускают Emptyvessel, новую студию, ориентированную на иммерсивные шутеры
1
Новые смартфоны Google Pixel 9 могут получить функцию "адаптивного касания"
+
В преддверии анонса появилось описание электромобиля Mini Aceman мощностью до 215 л.с.
2
Android 15 будет определять местоположение смартфона даже в выключенном состоянии
2

Популярные статьи

Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
3
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
13
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
37
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
16
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
1
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
14
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
9
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
17
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
3

Сейчас обсуждают

Артём Чумаков
15:37
Mini tower под m-atx должны быть, с 5 pci слотами в корпусе. А это сложно назвать мини
ENERMAX представила корпус для ПК ENERPAZO EP237 Mini Tower
AlexGall
15:13
пиксельный камуфляж - это где-то склад укров обнесли ?
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
AlexGall
15:12
весьма показательная перепись "дружественных линуксоидов". Так яростно защищать свои убеждения, не признавая очевидных фактов (линкус -вещь серверная и до уровня простого юзера ей еще лет 50 пилить на...
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
AlexGall
15:05
"чатбот с генеративным ИИ ", скорее с "дегенеративным". Телефон по подписке- да идите оптом в лес!
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
AlexGall
15:03
Вильнёв - убогий тупой халтурщик: достаточно выкрутить яркость плеера и посмотреть, что скрывают тени на заднем плане - там даже картонных декораций нет. Персонажи деревянные. Обычный голливудский бл...
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
Антон Тутынин
14:59
Напрямую в розетку скоро разъебывать будут ставить)))
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
Алексей Власов
14:50
SSD тоже вопрос ADATA именно этой модели в 2.5-3 раза хуже по скорости чтения записи чем к примеру мой вариант который сейчас предложу WDS200T3B0E это WD Blue SSD M.2 2TB скорости чтения записи 4150/3...
Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
Антон Тутынин
14:48
Их авиаторы будут теперь сами свои самолёты уничтожать? В случае сбоя в ракетных мозгах
Греция планирует передать Украине партию списанных авиационных ракет Zuni
Ярослав Алексеев
14:41
прошёл там dead space remake, hi fi rush, atomic, сейчас играю Yakuza .. ну и больше не за что там глазу зацепиться. ну наверное там ещё всплеск будет подписок 21 мая, когда выйдет сомуа хелблейд 2
О Xbox Game Pass в 2024 году
АЕV
14:40
А что речь не про Китай и китайский бомбер!
Китай анонсировал скорую демонстрацию новейшего отечественного бомбардировщика
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем