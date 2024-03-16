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Министерство обороны Индии объявило о подписании контракта с крупнейшей авиастроительной компанией страны, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), на закупку 34 легких вертолетов Dhruv Mk III. Общая стоимость сделки оценивается в $973,8 млн. Это решение стало результатом продолжительных переговоров и тщательного анализа потребностей вооруженных сил Индии в современной авиатехнике.
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Согласно условиям контракта, из общего количества вертолетов 25 будут переданы индийской армии, а оставшиеся девять поступят на вооружение береговой охраны. Поставки авиатехники планируется осуществить в период с 2026 по 2027 годы. Это позволит значительно улучшить боевые возможности сухопутных войск и усилить контроль над прибрежными районами страны.
Легкий вертолет Dhruv Mk III, разработанный и производимый HAL, является дальнейшим развитием модели Dhruv, которая успешно эксплуатируется индийскими вооруженными силами уже более двух десятилетий. Новая модификация отличается улучшенными летными характеристиками, повышенной надежностью и расширенным функционалом.
Одной из ключевых особенностей Dhruv Mk III является установка новой системы управления полётом, которая позволяет экипажу эффективно контролировать вертолет в сложных метеоусловиях и при выполнении задач в горной местности. Кроме того, вертолет оснащен современным навигационным и радиолокационным оборудованием, обеспечивающим высокую точность наведения и поражения целей.
Для индийской армии новые вертолеты станут ценным подкреплением в решении широкого круга задач, в том числе разведки, патрулирования, транспортировки войск и грузов, а также эвакуации раненых с поля боя.