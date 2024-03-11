11 марта 2024 года в президентской канцелярии Пакистана состоялась торжественная церемония приведения к присяге 19 членов нового кабинета министров во главе с недавно избранным премьер-министром Шахбазом Шарифом. Церемония, на которой присутствовал сам премьер-министр, ознаменовала начало нового этапа в политической жизни страны после периода нестабильности и противостояния между ведущими политическими силами.

Фото: премьер-министр Шахбаз Шариф





Присягу членам кабинета принимал президент Пакистана Асиф Али Зардари в здании президентской канцелярии. Это событие стало результатом формирования альянса между партией Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" и другими политическими объединениями, который позволил ему вновь занять пост премьер-министра, который он уже занимал с апреля 2022 года по август 2023 года, сменив на этой должности своего главного политического оппонента Имрана Хана.

Формирование нового правительства призвано положить конец затяжному политическому кризису в Пакистане, который в последние годы был отмечен острым противостоянием между различными политическими силами, массовыми протестами и экономическими трудностями. Перед новым кабинетом министров стоят серьезные вызовы, связанные с необходимостью восстановления политической стабильности, обеспечения устойчивого экономического роста и решения насущных социальных проблем.

Ожидается, что правительство Шахбаза Шарифа сосредоточит свои усилия на укреплении демократических институтов, борьбе с коррупцией, привлечении иностранных инвестиций и реализации масштабных инфраструктурных проектов. Важной задачей нового кабинета станет также нормализация отношений с соседними странами и ключевыми международными партнерами Пакистана.

Политические наблюдатели отмечают, что успех нового правительства во многом будет зависеть от его способности преодолеть внутренние разногласия, заручиться поддержкой широких слоев населения и эффективно противостоять попыткам дестабилизации политической обстановки со стороны оппозиционных сил. В любом случае, формирование нового кабинета министров знаменует собой важный шаг на пути к восстановлению политической стабильности и созданию условий для устойчивого развития Пакистана в долгосрочной перспективе.