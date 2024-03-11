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Анджей Дуда намерен предложить странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
Президент Польши Анджей Дуда намерен предложить странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3% от ВВП. Об этом Дуда заявил перед встречей с премьер-министром и лидерами парламентских фракций. Дуда собирается официально выдвинуть эту инициативу на переговорах с генсеком НАТО 14 марта.

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Польша намерена предложить странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3% от валового внутреннего продукта (ВВП). Данное заявление было сделано в преддверии важной встречи в Белом доме, где президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск обсудят ключевые вопросы обороны и безопасности с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. 
Фото: Президент Польши Анджей Дуда. Увеличение финансирования обороны до 3% ВВП является значительным шагом вперед по сравнению с текущим минимальным уровнем в 2%, установленным НАТО. Это предложение не только подчеркивает серьезность восприятия Польшей угроз со стороны, но и демонстрирует ее лидерство в принятии конкретных мер для укрепления оборонных возможностей альянса.

С учетом геополитической обстановки и растущих вызовов безопасности, инициатива Польши может встретить поддержку среди ее союзников. Однако предложение также может вызвать дебаты внутри альянса, где разные страны имеют различные экономические возможности и политические предпочтения в вопросах оборонного финансирования.

Сторонники увеличения расходов могут указать на усиленную необходимость в инвестициях в оборону на фоне не только военного конфликта в Украине, но и других глобальных угроз. Критики же могут выразить обеспокоенность по поводу финансовой нагрузки на экономики стран-членов, особенно в период, когда многие из них сталкиваются с экономическими трудностями.

Разговоры между Дудой и Байденом обещают быть напряженными, поскольку они касаются не только оборонных расходов, но и более широкой стратегии безопасности НАТО и поддержки Украины. Встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 14 марта также будет ключевым моментом для обсуждения этого предложения и его потенциального влияния на будущее военного альянса.

#украина #нато #безопасность #польша #джо байден #йенс столтенберг #анджей дуда #оборонные расходы
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