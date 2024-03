Вооружённые силы Индии собираются провести запуск баллистической ракеты «Агни» со своего ракетного полигона на острове Абдул Калам в штате Одиша 11 марта в период с 14.30 до 18.30 мск.

Вооружённые силы Индии собираются провести запуск баллистической ракеты серии «Агни» со своего ракетного полигона на острове Абдул Калам в штате Одиша в период с 14.30 до 18.30 мск. 11 марта, при этом резервные даты проведения тестирования назначены на 15 и 16 марта.

Ракета «Агни», которая будет запущена в рамках испытаний, способна поражать цели на расстоянии до 3550 км, что делает её одной из самых мощных ракет в арсенале Вооружённых сил Индии. Ранее ракета «Агни-5» с дальностью полёта более 5000 км была успешно запущена в 2017 году.

Испытание ракеты «Агни» является частью программы развития и укрепления обороноспособности Индии. В last few years, India has been actively working on modernizing its military capabilities and strengthening its position as a regional power. Ракета «Агни» является одним из ключевых элементов оборонительной стратегии страны, направленной на обеспечение безопасности границ и территориальной целостности.



Запуск ракеты «Агни» будет проводиться под надзором и контролем экспертов из различных отраслей промышленности и научных организаций, включая Министерство обороны Индии, Индийскую организацию космических исследований и другие правительственные учреждения.



Эти ракетные испытания вызывают определённую озабоченность со стороны соседних стран, таких как Пакистан и Китай, которые могут рассматривать их как угрозу своей безопасности. Тем не менее, Индия утверждает, что её оборонительная стратегия направлена исключительно на защиту собственных границ и территориальной целостности, и не имеет целью угрожать другим странам.



В целом, испытание ракеты «Агни» является важным этапом в развитии оборонительных способностей Индии и демонстрирует приверженность страны сохранению своей безопасности и территориальной целостности.