На международной выставке DIMDEX-2024 в Дохе, китайская компания Poly Defence дебютировала с системой радиоэлектронной борьбы CEW-102E, предназначенной для эффективного противодействия угрозам от малых и больших беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

На международной оборонной выставке и конференции DIMDEX-2024, проходящей в столице Катара, Дохе, китайская оборонная корпорация Poly Defence представила свою последнюю разработку в области систем радиоэлектронной борьбы – модель CEW-102E. Это событие, несомненно, привлекло внимание многих экспертов и специалистов в области оборонной техники и безопасности.

CEW-102E разработана специально для противодействия современным беспилотным летательным аппаратам (БЛА), как малым, так и большим, которые становятся все более заметной угрозой на современном поле боя. В условиях, когда использование БЛА в военных целях и для проведения разведывательных операций усиливается, CEW-102E представляет собой критически важное средство для обеспечения эффективной защиты.

Основываясь на передовых разработках в сфере радиоэлектронной борьбы, система CEW-102E способна обнаруживать, отслеживать и подавлять радиосигналы, используемые БЛА для навигации и управления, тем самым нейтрализуя угрозу, не нанося вреда окружающей инфраструктуре и гражданскому населению. Кроме того, система оборудована средствами для борьбы с более сложными угрозами, включая автономные БЛА, которые могут использовать предварительно запрограммированные маршруты полета.



Одной из ключевых особенностей CEW-102E является ее гибкость и мобильность. Система может быть легко интегрирована в уже существующие оборонные структуры и адаптирована под потребности конкретного пользователя, что делает фее идеальным решением для стран, стремящихся укрепить свою оборону в условиях постоянно меняющихся технологических и тактических вызовов.



Представители Poly Defence на пресс-конференции, организованной в рамках выставки DIMDEX-2024, подчеркнули, что разработка CEW-102E была направлена на предоставление надежного и эффективного средства для защиты от все более сложных и разнообразных угроз со стороны БЛА. "Мы гордимся тем, что можем предложить миру такой продвинутый инструмент обороны, который не только повышает безопасность наших клиентов, но и способствует поддержанию мира и стабильности в регионе", – заявил генеральный директор корпорации.