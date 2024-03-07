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BAE Systems передала армии США новый прототип бронированного многоцелевого транспортного средства
Компания BAE Systems передала армии США первый в своем роде прототип бронированного многоцелевого транспортного средства (AMPV) с беспилотной минометной турелью.

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Компания BAE Systems передала армии США первый в своем роде прототип бронированного многоцелевого транспортного средства (AMPV) с беспилотной минометной турелью. Прототип  позволяет легко устанавливать различные турели. Этот прототип также оснащен дистанционно управляемой 120-миллиметровой турелью миномета Patria NEMO.
Фото: AMPVПрототип является результатом быстрого совместного технологического инвестирования, в котором участвовали армия США, BAE Systems и KONGSBERG/Patria. Прототип демонстрирует потенциальные возможности для расширения вариантов использования  серии транспортных средств AMPV.

"Передача этой удивительной возможности армии США для оценки является важным шагом в создании более широких многоцелевых вариантов для солдат, чтобы поддерживать боевое превосходство на поле боя", - сказал Билл Ши, директор программы BAE Systems AMPV. "Прототип AMPV с турелью миномета появился из обсуждения возможностей, которое мы провели с армией США в 2022 году - в тот же год, когда ExMEP был концептуализирован с партнерами из отрасли, и мы с нетерпением ждем его оценки. Совместный, ориентированный на будущее подход к его разработке принесет пользу военнослужащим, и это то, о чем идет речь в программе AMPV".

Прототип AMPV с турелью миномета, который использует ExMEP компании BAE Systems для быстрой интеграции системы миномета NEMO 120 мм, является платформой для оказания косвенной и прямой огневой поддержки, которая может использоваться в многоцелевых сценариях. Система позволяет выполнять огневые задачи с одновременным попаданием нескольких снарядов, когда до шести минометных снарядов могут одновременно поражать цели менее чем за 25 секунд, в то время как транспортное средство стоит на месте или движется. Вариант AMPV минометного носителя, который является одним из пяти вариантов, в настоящее время находящихся в производстве у армии США, состоит из наследственной системы миномета 120 мм. Этот новый прототип AMPV с турелью миномета предлагает значительное улучшение, которое не только позволит повысить возможности и защиту сил, но и сохранить солдат полностью под броневой защитой, предоставляемой транспортным средством.

В течение следующих нескольких месяцев армия США проведет прототип AMPV с турелью миномета через строгие полевые оценки, чтобы определить его возможности по сравнению с тем, что требуется солдатам на поле боя.

#сша #ampv #миномет #bae_systems #patria_nemo #армия_сша
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