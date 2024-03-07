Китайская делегация в ООН выступила с заявлением, в котором подчеркнула свою поддержку использованию космических ресурсов в соответствии с международным правом и призвала к усилению международного диалога и сотрудничества по этому вопросу.

Китайская делегация в Организации Объединенных Наций (ООН) выступила с заявлением, в котором подчеркнула свою поддержку использованию космических ресурсов в соответствии с международным правом.

Фото: Википедия В заявлении, представленном Рабочей группе по правовым аспектам деятельности с космическими ресурсами Юридического подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS), Китай отметил, что использование космических ресурсов является законным и допустимым, но должно осуществляться в рамках Договора по космосу (ДКП) 1967 года.

ДКП, который был подписан 110 странами включая Китай, устанавливает основные принципы международного космического права, такие как: мирное использование космического пространства, неприкосновенность космических объектов, сотрудничество и ответственность за космическую деятельность.



Китай также призвал к усилению международного диалога и сотрудничества по вопросам, связанным с использованием космических ресурсов, и выразил готовность участвовать в таких обсуждениях на основе равенства и взаимовыгодности.



Космические ресурсы - это любые материалы или энергия, которые могут быть извлечены или получены из космического пространства, такие как вода, минералы, газы или солнечная энергия. Использование космических ресурсов может иметь потенциальные преимущества для научных исследований, технологического развития, экономического роста и устойчивого развития.



Однако использование космических ресурсов также представляет собой сложный и спорный вопрос, который затрагивает интересы и права различных стран и организаций, а также вызывает опасения по поводу возможных экологических, этических и безопасностных последствий.



Поэтому необходимо разработать международные нормы и механизмы, которые бы регулировали и содействовали использованию космических ресурсов в мирных и ответственных целях, с учетом интересов всех заинтересованных сторон и соблюдением принципов международного права.



Рабочая группа по правовым аспектам деятельности с космическими ресурсами была создана в 2016 году в рамках COPUOS с целью обсудить и проанализировать правовые вопросы, связанные с использованием космических ресурсов. Рабочая группа должна представить свой отчет на 65-й сессии COPUOS в июне 2024 года.