Шведская оборонная компания Saab начала строительство нового завода по производству безоткатных винтовок Carl-Gustaf в индийском штате Харьяна.

Шведская оборонная компания Saab объявила о начале строительства нового завода по производству гранатомётов Carl-Gustaf в индийском штате Харьяна. Завод будет расположен в округе Джаджар, примерно в 80 км от Нью-Дели, и будет полностью принадлежать дочерней компании Saab FFVO India.

Фото: Шведская оборонная компания Saab

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На предприятии будут использоваться новые технологии, такие как улучшенная прицельная технология и намотка из углеродного волокна, для производства модернизированных гранатомётов Carl-Gustaf M4, которые заказали индийские вооруженные силы. Кроме того, завод будет поставлять запчасти от гранатомёта на мировой рынок.

Carl-Gustaf M4 - это многоцелевое оружие, которое может поражать различные цели, такие как бронетехника, укрепления и вертолеты, на расстоянии до 1000 метров. Гранатомёт имеет вес всего 7 кг и может использовать различные типы боеприпасов. Carl-Gustaf M4 также совместим с интеллектуальными прицелами, которые увеличивают точность и эффективность стрельбы.



Saab является первой иностранной оборонной компанией в Индии, которая получила разрешение на 100% иностранные прямые инвестиции (ИПИ) для проекта. Это свидетельствует о стремлении компании укрепить свое присутствие на индийском рынке и поддержать инициативу правительства Индии «Сделано в Индии» по стимулированию отечественного производства оборонной продукции.



Производство на новом заводе планируется начать в 2024 году. Строительство завода было официально отмечено церемонией закладки камня 4 марта 2024 года, на которой присутствовали представители Saab, индийского правительства и местных властей.



Генеральный директор Saab FFVO India Питер Карлсон заявил, что новый завод будет способствовать развитию индийской оборонной промышленности и созданию рабочих мест в регионе. Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с индийскими партнерами по проекту Carl-Gustaf.