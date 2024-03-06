Президент Мальдив Мохаммед Муиззу встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на конференции по климату в ОАЭ и потребовал, чтобы Индия уважала суверенитет и независимость Мальдив и вывела свои войска с островов в установленный срок. Индия согласилась на это при условии, что Мальдивы будут продолжать сотрудничать с ней в области безопасности и торговли.

Президент Мальдивских островов Мохаммед Муиззу заявил, что Индия должна вывести всех своих военнослужащих с территории островов не позднее 10 мая. Об этом он сообщил в интернете, опубликовав фотографию своей встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в ОАЭ.

Фото: президент Мальдивских островов Мохаммед Муиззу

реклама «Мы обсудили с премьер-министром Моди вопросы сотрудничества между нашими странами в области экономики, туризма, здравоохранения и борьбы с изменением климата. Я также выразил нашу просьбу о выводе индийских войск с нашей территории до 10 мая. Мы ценим дружбу и поддержку Индии, но мы также хотим сохранить наш суверенитет и независимость», - заявил Муиззу.

Индия разместила свои войска на Мальдивских островах в 2022 году по просьбе предыдущего президента Абдуллы Ямин, который столкнулся с оппозицией и угрозой военного переворота. После победы Муиззу на выборах в 2023 году, новое правительство Мальдив заявило, что не нуждается в индийской военной помощи и хочет установить более сбалансированные отношения с другими региональными державами, включая Китай и Пакистан.

Индия, которая считает Мальдивы своим стратегическим партнером и сферой влияния, изначально не хотела соглашаться на вывод своих войск, опасаясь потерять свое присутствие в Индийском океане. Однако, под давлением международного сообщества и критики со стороны мальдивской общественности, Индия смягчила свою позицию и пообещала уважать решение Мальдив.

По словам премьер-министра Моди, Индия готова вывести свои войска с Мальдивских островов в установленный срок, при условии, что Мальдивы будут продолжать сотрудничать с Индией в области безопасности, торговли и инвестиций. Моди также подчеркнул, что Индия не стремится доминировать в регионе, а лишь защищать свои национальные интересы и поддерживать стабильность и мир.

Мальдивские острова - это архипелаг из более чем тысячи островов в Индийском океане, население которого составляет около 400 тысяч человек. Страна является популярным курортным направлением для туристов со всего мира, особенно из Европы и Азии. Однако, Мальдивы также страдают от политической нестабильности, социальных проблем и угрозы затопления из-за подъема уровня моря.