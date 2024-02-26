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Норвегия получила первый модернизированный самолет C-130J-30 Super Hercules
Норвежские Военно-воздушные силы получили первый из четырех модернизированных самолетов C-130J-30 Super Hercules, которые обладают повышенной производительностью, надежностью и экономичностью. Самолеты будут использоваться для различных задач, включая гуманитарную помощь, специальные операции и антарктические миссии.

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Норвежские Военно-воздушные силы получили первый из четырех модернизированных самолетов C-130J-30 Super Hercules, сообщила компания Lockheed Martin. Самолет был доставлен на военную базу Гардермуэн 26 февраля 2024 года.

C-130J-30 Super Hercules - это удлиненная версия транспортного самолета C-130J, способная перевозить до 92 пассажиров или 19 тонн груза. Самолет обладает повышенной производительностью, надежностью и экономичностью по сравнению с предыдущими моделями C-130.


Норвегия заказала четыре самолета C-130J-30 в 2007 году в рамках программы замены устаревших C-130H. Первый самолет был поставлен в 2010 году, а последний - в 2012 году. В 2017 году Норвегия подписала контракт с Lockheed Martin на модернизацию своих C-130J-30 в соответствии с последними стандартами. Модернизация включает в себя установку новой авионики, системы связи, навигации и идентификации (CNI), системы управления полетом (FMS), системы предупреждения о ракетах (MWS) и системы защиты от ракет (MDS). Кроме того, самолеты получат новые двигатели Rolls-Royce AE 2100D3 с улучшенной тягой и эффективностью.

Норвегия является одним из 25 стран-операторов C-130J, которые используют самолет для различных задач, таких как гуманитарная помощь, медицинская эвакуация, боевая поддержка, специальные операции и антарктические миссии. Самолеты C-130J также эксплуатируются НАТО и Европейским командованием США.

Командир Норвежских Военно-воздушных сил генерал-майор Тоне Хаттрем выразил свое восхищение получением первого модернизированного C-130J-30. Он отметил, что самолет является важным элементом национальной обороны и международного сотрудничества. Он также поблагодарил Lockheed Martin за успешное выполнение контракта.

Директор по международным программам. C-130J в Lockheed Martin Род Маклин сказал, что компания гордится тем, что Норвегия является долгосрочным партнером по C-130J. Он добавил, что модернизированные самолеты обеспечат Норвегии преимущество в выполнении разнообразных и сложных миссий в будущем.

Остальные три модернизированных C-130J-30 должны быть доставлены Норвегии до конца 2024 года. После этого Норвегия будет иметь один из самых современных и мощных парков C-130J в мире.

#норвегия #модернизация #c-130j #lockheedmartin #военнаяавиация
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