В 2025 году на территории Белоруссии состоятся оперативно-стратегические учения, которые будут посвящены 80-летию освобождения страны от нацистской оккупации. Учения будут носить оборонительный характер и не будут направлены против какой-либо страны или блока. В учениях примут участие около 200 тысяч военнослужащих, 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, 500 самолетов и вертолетов, 50 кораблей и судов.

В 2025 году на территории Белоруссии состоятся масштабные оперативно-стратегические учения, которые будут посвящены 80-летию освобождения страны от нацистской оккупации. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с высшим руководством Министерства обороны.

По словам Лукашенко, учения будут носить оборонительный характер и не будут направлены против какой-либо страны или блока. Он подчеркнул, что Белоруссия является миролюбивой и нейтральной страной, которая не вступает в военные альянсы и не участвует в конфликтах за рубежом. Однако, он добавил, что Белоруссия должна быть готова к любым угрозам и вызовам, которые могут возникнуть в регионе или в мире.

"Мы не ищем врагов, но мы не боимся их. Мы не агрессоры, но мы не жертвы. Мы не изолируемся, но мы не подчиняемся. Мы - Беларусь, и мы гордимся своей историей, своим народом и своей армией", - сказал Лукашенко.



По данным Минобороны, в учениях примут участие около 200 тысяч военнослужащих, 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, 500 самолетов и вертолетов, 50 кораблей и судов. Учения будут проводиться на 20 полигонах и в акватории Балтийского моря. В учениях также примут участие наблюдатели и представители военных атташе из разных стран, в том числе из НАТО и ОБСЕ.



Учения будут проходить с 1 по 15 сентября. Они станут крупнейшими в истории Белоруссии и одними из самых масштабных в мире. Целью учений является проверка боеготовности и совершенствование взаимодействия военных структур Белоруссии, а также демонстрация высокого уровня обороноспособности и суверенитета страны.