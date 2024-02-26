Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Австралия усиливает киберзащиту в свете растущих киберугроз со стороны иностранных государств
Австралийское правительство объявило о планах по укреплению киберзащиты страны, особенно в отношении критически важной инфраструктуры. Это решение было принято в свете растущих киберугроз со стороны иностранных государств, которые могут использовать кибератаки как средство гибридной войны. Для Сил обороны Австралии киберзащита является неотъемлемой частью более широких усилий по укреплению военной готовности к современной гибридной войне.

реклама

Австралийское правительство 26 февраля 2024 года объявило о планах по укреплению киберзащиты страны, особенно в отношении критически важной инфраструктуры, такой как энергетика, транспорт, здравоохранение и финансы. Это решение было принято в свете растущих киберугроз со стороны иностранных государств, которые могут использовать кибератаки как средство гибридной войны.
Источник фото: Википедия Гибридная война - это форма конфликта, которая включает в себя не только военные действия, но и информационные операции, экономическое давление, политическое вмешательство и кибероперации. Цель гибридной войны - подорвать стабильность, суверенитет и безопасность противника, не прибегая к открытому военному столкновению.

Австралия уже стала жертвой нескольких крупномасштабных кибератак в последние годы, которые повредили ее национальным интереса. Например, в 2021 году была совершена кибератака на парламент Австралии и крупные политические партии, а в 2022 году - на систему здравоохранения штата Виктория. 

реклама


Для противодействия этим угрозам Австралия планирует увеличить свои инвестиции в киберзащиту, развивать свои способности по обнаружению, предотвращению и реагированию на кибератаки, а также сотрудничать с другими странами и международными организациями по вопросам кибербезопасности. Особое внимание будет уделено защите критически важной инфраструктуры, которая может быть целью кибератак с целью нарушить функционирование общества и экономики.

Для Сил обороны Австралии (ADF) киберзащита является неотъемлемой частью более широких усилий по укреплению военной готовности к современной гибридной войне. ADF разрабатывает свою киберстратегию, которая определяет роль и задачи кибервойск в поддержке операций ADF, а также в сотрудничестве с другими ведомствами и союзниками. ADF также стремится повысить свои кибернавыки и киберкультуру, а также интегрировать кибероперации в свои наставления, планирование и обучение.
Источник фото: Википедия Австралия признает, что киберзащита является национальным приоритетом и требует совместных усилий от всех заинтересованных сторон, включая правительство, частный сектор, институты и гражданское общество. Только с помощью поддержки, сотрудничества и инноваций Австралия сможет эффективно справиться с кибервызовами и защитить свои ценности и интересы в цифровой эпохе.

Австралия не единственная страна, которая сталкивается с киберугрозами и гибридной войной. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в 2023 году было зарегистрировано более 100 киберинцидентов, связанных с национальной безопасностью, в разных регионах мира. Среди них были кибератаки на правительственные, военные, дипломатические, научные, промышленные и медиа-организации, а также на индивидуальные личности и группы. Некоторые из этих атак были направлены на воздействие на общественное мнение, выборы, международные отношения и региональную стабильность.

Среди наиболее значимых кибератак в 2023 году можно выделить следующие:

- В январе 2023 года была совершена кибератака на Европейскую комиссию, в результате которой были похищены конфиденциальные документы, связанные с переговорами по ядерной сделке с Ираном. Подозревается, что за атакой стоит Израиль, который выступает против возобновления соглашения с Ираном.

- В феврале 2023 года была совершена кибератака на Национальный институт здравоохранения США (NIH), в результате которой были скомпрометированы данные о клинических испытаниях вакцины против COVID-19. Подозревается, что за атакой стоит Китай, который пытается получить преимущество в гонке вакцин.

- В марте 2023 года была совершена кибератака на сеть НАТО, в результате которой были нарушены связь и координация между союзниками. Подозревается, что за атакой стоит Россия, которая стремится ослабить единство и солидарность НАТО.

Источник фото: Википедия

Эти и другие кибератаки показывают, что киберпространство стало ареной для конкуренции и конфликта между государствами и негосударственными субъектами. Кибератаки могут иметь серьезные последствия для национальной и международной безопасности, а также для прав человека, демократии и правового порядка. Поэтому необходимо развивать механизмы киберзащиты, киберрезилиентности и кибердетерренции, а также содействовать международному сотрудничеству и диалогу по вопросам кибербезопасности.

Австралия является активным участником международных инициатив по кибербезопасности, таких как Группа правительственных экспертов ООН по развитию в киберпространстве международного сотрудничества в интересах мира и безопасности, Партнерство по киберстабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Инициатива по кибермостам между Европой и Азией и другие. Австралия также поддерживает развитие кибербезопасности в своем регионе, оказывая помощь и поддержку своим соседям, особенно в Океании.

Австралия призывает все страны и субъекты соблюдать международное право и нормы поведения в киберпространстве, а также воздерживаться от кибератак, которые могут нарушать мир и безопасность, или же нести ответственность за свои действия. Австралия также готова защищать свои киберинтересы и ценности, используя все доступные средства, в том числе военные, если это будет необходимо. Австралия стремится к тому, чтобы киберпространство было открытым, свободным, безопасным и стабильным, и вносит свой вклад в достижение этой цели.

#кибербезопасность #австралия #кибератаки #гибридная_война #киберзащита #силы_обороны_австралии
+
Написать комментарий (0)
Украина планирует получить американские танки, снимаемые с вооружения австралийской армии
Исследователи показывают, что беспроводные зарядные устройства могут плавить телефоны
Eurasian Times: Украина будет снова просить у Австралии устаревшие танки M1 Abrams
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
6
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
4
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
15
Западные эксперты: перспективная российская ТОС-3 "Дракон" – это будущее термобарической войны
+
Япония дополнительно вкладывает около 5 млрд долларов для расширения завода TSMC в стране
2
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
8
Прощай Google Assistant: Gemini становится виртуальным помощником Android по умолчанию
1
Метеор-М №2-4 готов к старту: новый взгляд на Севморпуть
+
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
4
EA празднует 30-летие франшизы "Need for Speed"
2
Sheffield Forgemasters разработала новую технологию для производства мини-АЭС
3
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
NetherRealm Studios и Warner Bros Games совместно объявили об обновлении для Mortal Kombat
+
Bitmain выпустила новое ASIC-устройство для алгоритма kHeavyHash с мощностью в 21 TH/s
+
Kingston представила DataTraveler SE9 G3 - высокопроизводительный USB-накопитель премиум-класса
2
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Inkulinati 1.0 доступна уже сейчас, после 700 лет разработки
+
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Февраль)
15
SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
12
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
121
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
5
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
25
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
4

Сейчас обсуждают

Johan_888
13:25
В гараже включи, болгарку не услышишь :)
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Mostack
13:22
Да я так, для общего развития. У меня все равно нет колонок под 100Вт, да и включать такое негде :(
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Mostack
13:21
а какая "правильная" акустика для гаража, чтоб работать с болгаркой было не скучно? =)
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
Johan_888
13:21
Вот такой усилок, ничего допиливать не нужно. На 2/3 громкости с нормальным кабелем фона нет вообще, а громкость уже приличная.
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
УдалЁн
13:20
А разве нвидиа сразу 5090 должна представить? Вроде бы обычно начинают с 5080
Moore’s Law Is Dead: RTX 5090 может выйти в конце года и получить новый 16-контактный разъём питания
Роман Сыцевич
13:16
Да , в России это уже опробовано и применяется.
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
УдалЁн
13:16
А почему Куртка считает что ИИ не сможет помочь человеку с "биология, образование, производство или сельское хозяйство" а именно с программированием? Лучше человек-пк робот-поле чем человек -поле робо...
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
daem0ns
13:14
а прикинь саложорец, мы окромя гуглов-виндовсов, ещё и игры на торрентах скачиваем. Воруем однако!!! LOL
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
daem0ns
13:08
забавная арифметика у клоунов. это получается 7 х 800тыщ = 5,6 миллионов И потери у нас десятикратные, значит 60 миллионов уже замочили бравые уркаинские вояки.... Кабздец России, у нас больше н...
Зеленский признал семикратное превосходство сил ВС РФ над ВСУ
OgoGoLog
13:03
По какому параметру Германия 3-й стала? По общему ВВП? - Нет. По ВВП на душу населения? - Нет. Или всё носятся с той картинкой про нвидиа?
Центробанк Германии потерял 21,6 млрд евро, почти исчерпав резервы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем