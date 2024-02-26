Австралийское правительство объявило о планах по укреплению киберзащиты страны, особенно в отношении критически важной инфраструктуры. Это решение было принято в свете растущих киберугроз со стороны иностранных государств, которые могут использовать кибератаки как средство гибридной войны. Для Сил обороны Австралии киберзащита является неотъемлемой частью более широких усилий по укреплению военной готовности к современной гибридной войне.

Австралийское правительство 26 февраля 2024 года объявило о планах по укреплению киберзащиты страны, особенно в отношении критически важной инфраструктуры, такой как энергетика, транспорт, здравоохранение и финансы. Это решение было принято в свете растущих киберугроз со стороны иностранных государств, которые могут использовать кибератаки как средство гибридной войны.

Источник фото: Википедия Гибридная война - это форма конфликта, которая включает в себя не только военные действия, но и информационные операции, экономическое давление, политическое вмешательство и кибероперации. Цель гибридной войны - подорвать стабильность, суверенитет и безопасность противника, не прибегая к открытому военному столкновению.

Австралия уже стала жертвой нескольких крупномасштабных кибератак в последние годы, которые повредили ее национальным интереса. Например, в 2021 году была совершена кибератака на парламент Австралии и крупные политические партии, а в 2022 году - на систему здравоохранения штата Виктория.

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Для противодействия этим угрозам Австралия планирует увеличить свои инвестиции в киберзащиту, развивать свои способности по обнаружению, предотвращению и реагированию на кибератаки, а также сотрудничать с другими странами и международными организациями по вопросам кибербезопасности. Особое внимание будет уделено защите критически важной инфраструктуры, которая может быть целью кибератак с целью нарушить функционирование общества и экономики.



Для Сил обороны Австралии (ADF) киберзащита является неотъемлемой частью более широких усилий по укреплению военной готовности к современной гибридной войне. ADF разрабатывает свою киберстратегию, которая определяет роль и задачи кибервойск в поддержке операций ADF, а также в сотрудничестве с другими ведомствами и союзниками. ADF также стремится повысить свои кибернавыки и киберкультуру, а также интегрировать кибероперации в свои наставления, планирование и обучение.

Источник фото: Википедия Австралия признает, что киберзащита является национальным приоритетом и требует совместных усилий от всех заинтересованных сторон, включая правительство, частный сектор, институты и гражданское общество. Только с помощью поддержки, сотрудничества и инноваций Австралия сможет эффективно справиться с кибервызовами и защитить свои ценности и интересы в цифровой эпохе.

Австралия не единственная страна, которая сталкивается с киберугрозами и гибридной войной. По данным Международного института стратегических исследований (IISS), в 2023 году было зарегистрировано более 100 киберинцидентов, связанных с национальной безопасностью, в разных регионах мира. Среди них были кибератаки на правительственные, военные, дипломатические, научные, промышленные и медиа-организации, а также на индивидуальные личности и группы. Некоторые из этих атак были направлены на воздействие на общественное мнение, выборы, международные отношения и региональную стабильность.

Среди наиболее значимых кибератак в 2023 году можно выделить следующие:

- В январе 2023 года была совершена кибератака на Европейскую комиссию, в результате которой были похищены конфиденциальные документы, связанные с переговорами по ядерной сделке с Ираном. Подозревается, что за атакой стоит Израиль, который выступает против возобновления соглашения с Ираном.

- В феврале 2023 года была совершена кибератака на Национальный институт здравоохранения США (NIH), в результате которой были скомпрометированы данные о клинических испытаниях вакцины против COVID-19. Подозревается, что за атакой стоит Китай, который пытается получить преимущество в гонке вакцин.

- В марте 2023 года была совершена кибератака на сеть НАТО, в результате которой были нарушены связь и координация между союзниками. Подозревается, что за атакой стоит Россия, которая стремится ослабить единство и солидарность НАТО.

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Эти и другие кибератаки показывают, что киберпространство стало ареной для конкуренции и конфликта между государствами и негосударственными субъектами. Кибератаки могут иметь серьезные последствия для национальной и международной безопасности, а также для прав человека, демократии и правового порядка. Поэтому необходимо развивать механизмы киберзащиты, киберрезилиентности и кибердетерренции, а также содействовать международному сотрудничеству и диалогу по вопросам кибербезопасности.

Австралия является активным участником международных инициатив по кибербезопасности, таких как Группа правительственных экспертов ООН по развитию в киберпространстве международного сотрудничества в интересах мира и безопасности, Партнерство по киберстабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Инициатива по кибермостам между Европой и Азией и другие. Австралия также поддерживает развитие кибербезопасности в своем регионе, оказывая помощь и поддержку своим соседям, особенно в Океании.

Австралия призывает все страны и субъекты соблюдать международное право и нормы поведения в киберпространстве, а также воздерживаться от кибератак, которые могут нарушать мир и безопасность, или же нести ответственность за свои действия. Австралия также готова защищать свои киберинтересы и ценности, используя все доступные средства, в том числе военные, если это будет необходимо. Австралия стремится к тому, чтобы киберпространство было открытым, свободным, безопасным и стабильным, и вносит свой вклад в достижение этой цели.