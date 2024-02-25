Hi-Fi Rush - это динамичный и захватывающий шутер от первого лица с элементами паркура и музыки.

Студия разработчиков игр Hi-Fi Games объявила о выпуске версии Hi-Fi Rush для PlayStation 5. Это будет динамичный и захватывающий шутер от первого лица с элементами паркура и музыки.

Hi-Fi Rush предложит игрокам погрузиться в мир будущего, где музыка является источником энергии и влияния. Главный герой - молодой и талантливый музыкант, который пытается пробиться в элиту музыкальной индустрии. Однако его путь будет полон препятствий и опасностей, так как он станет мишенью для корпораций, банд и конкурентов.

Игра будет использовать возможности PS5, такие как адаптивные триггеры, тактильная отдача и 3D-звук, чтобы создать уникальный игровой опыт. Игроки смогут выбирать из различных видов оружия и гаджетов, а также настраивать свой собственный саундтрек из библиотеки лицензированных и оригинальных треков.



Hi-Fi Rush запланирован к выходу 19 марта 2024 года и доступен для предзаказа с 1 февраля. Студия Hi-Fi Games обещает, что игра будет доставлять максимальное удовольствие и адреналин всем любителям шутеров и музыки.