Студия Ensemble Studios в сотрудничестве с Microsoft Game Studios объявила о разработке Age of Mythology: Retold, ремейка популярной стратегии в реальном времени Age of Mythology, которая была выпущена в 2002 году. Игра выйдет на ПК и Xbox в 2024 году. Источник фото: Ensemble StudiosAge of Mythology: Retold будет включать все контент и функции оригинальной игры, а также получит улучшенную графику, звук, интерфейс и баланс. Игроки смогут выбрать одну из четырех мифологических цивилизаций - греков, египтян, скандинавов или атлантов - и сражаться за господство на земле и в небесах, призывая помощь богов и мифических существ.

Игра будет поддерживать как одиночный, так и многопользовательский режимы. В одиночном режиме игроки смогут пройти захватывающую кампанию, состоящую из 32 миссий, в которых им предстоит сразиться с легендарными героями и злодеями античности, такими как Геракл, Осирис, Локи и Кронос. В многопользовательском режиме игроки смогут соревноваться или сотрудничать с другими игроками по всему миру, используя разнообразные режимы игры.

Age of Mythology: Retold обещает быть достойным продолжением серии Age of Empires, которая является одной из самых известных и любимых франшиз в жанре стратегий в реальном времени. Студия Ensemble Studios заявила, что она хочет сохранить дух и атмосферу оригинальной игры, а также привнести в нее новые элементы и улучшения, чтобы сделать ее более современной и доступной для широкой аудитории.



Age of Mythology: Retold планируется выпустить на ПК и Xbox в 2024 году. Дата точного релиза и цена игры пока не объявлены. Студия Ensemble Studios обещает поделиться больше информацией о игре в ближайшее время.