В конце февраля - начале марта в Европе пройдут крупномасштабные учения Joint Warrior 2024/1, в которых примут участие более 30 кораблей, 2 подводные лодки и несколько самолетов из 10 стран-членов НАТО и партнеров.

С 24 февраля по 3 марта текущего года в водах Северного моря и западного Ла-Манша пройдут крупномасштабные учения Joint Warrior 2024/1, в которых примут участие более 30 кораблей, 2 подводные лодки и несколько самолетов разных типов из 10 стран-членов НАТО и партнеров. Целью учений является отработка совместных действий по обеспечению безопасности морских коммуникаций и прибрежных маневров на флангах альянса, а также повышение взаимодействия и готовности сил в условиях различных угроз.

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Учения Joint Warrior 2024/1 связаны с учениями Steadfast Defender 2024, которые проводятся в рамках инициативы НАТО по укреплению обороноспособности и быстрого реагирования на кризисные ситуации. В ходе учений Steadfast Defender 2024 также планируются другие мероприятия, такие как Agile Defender, Polish Dragon, Saber Strike, Crystal Arrow, Nordic Response и Northern Viking, которые охватывают различные аспекты военной подготовки на суше, в воздухе и в море.

Командование учениями Joint Warrior 2024/1 будет осуществлятся совместно британским штабом по планированию и проведению учений и тренировок (JTEPS) и Норвежским объединенным штабом (NJHQ). Со стороны Великобритании в учениях примут участие корабли Королевского флота, в том числе авианосец эсминцы HMS Defender и HMS Diamond, фрегаты HMS Kent и HMS Richmond, подводная лодка HMS Astute, а также самолеты и вертолеты Королевских ВВС и Королевской авиации флота. Со стороны НАТО и партнеров в учениях принимут участие силы из Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Польши и США.

По словам командующего объединенными военно-морскими силами НАТО в Европе (NAVEUR) вице-адмирала Эндрю Льюиса, учения Joint Warrior 2024/1 продемонстрируют способность НАТО и партнеров скоординированно действовать в сложных и динамичных условиях, а также подтверждают приверженность альянса к обеспечению безопасности и стабильности в Европе и за ее пределами. Он также отметил, что учения способствуют укреплению доверия и сотрудничества между участниками, а также развитию навыков и возможностей военнослужащих.

Учения Joint Warrior проводятся дважды в год, весной и осенью, и являются одними из крупнейших и наиболее сложных военных мероприятий в Европе. В них регулярно участвуют силы НАТО, объединенной экспедиционной силы (JEF) и партнерских стран. Сценарии учений разрабатываются с учетом современных политических напряжений и имитируют потенциальные кризисы, которые могут возникнуть из-за них. В ходе учений отрабатываются различные виды операций, включая воздушные десанты, десантные высадки, действия в «серой зоне» и стрельбы с боевым применением.