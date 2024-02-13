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Самоа получит безвозмездную помощь от Японии в размере 2,4 миллиарда иен

Япония поможет Самоа в образовании и экологии.
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Руководство Японии объявило о предоставлении Самоа безвозмездной помощи в размере 2,4 миллиарда иен (16 миллионов долларов) на развитие инфраструктуры Национального университета Самоа. Это заявление было сделано после встречи министра иностранных дел Японии с премьер-министром островной страны в Тихом океане, на которой обсуждались пути укрепления двустороннего сотрудничества.Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава и премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа, которая также является главой внешнеполитического ведомства, провели переговоры в Апиа, столице Самоа. Они также подготовили почву для предстоящей встречи лидеров Тихоокеанских островов, которая состоится в июле в Токио, согласно пресс-релизу японского министерства иностранных дел.

Япония заинтересована в расширении своих связей с Самоа, которое находится в южной части Тихого океана, где Китай активно расширяет свое присутствие. Предоставленная помощь будет направлена на улучшение условий обучения и исследований в Национальном университете Самоа, расположенном в Апиа.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава (слева) и премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа дружелюбно обнимаются в Апиа 10 февраля 2024 года. (Фото предоставлено Министерством иностранных дел Японии) (Kyodo)

На своей встрече Камикава заверила Матаафу, что Япония будет продолжать давать четкие и научные разъяснения по поводу сброса обработанных радиоактивных сточных вод с аварийной атомной станции "Фукусима-Дайити" в Тихий океан. Это вопрос вызывает беспокойство среди некоторых тихоокеанских островных государств, которые опасаются за свое здоровье и экологию.

Камикава и Матаафа также подчеркнули необходимость совместных усилий по борьбе с изменением климата.

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