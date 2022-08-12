Робот продаваться, увы, не будет.

На глобальной презентации, которую устроила компания Xiaomi, был представлен не только флагман Xiaomi MIX FOLD 2. Компания также анонсировала наушники Xiaomi Buds 4 Pro, которые отличаются презентабельным дизайном и являются полностью беспроводными.

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Оснащается гарнитура динамиками по 11 мм. Предусмотрена активная система шумоподавления до 48 дБ. Встроенный аккумулятор позволяет использовать устройство без подзарядки до 9 часов. Если подзаряжать от футляра, можно пользоваться наушниками до 38 часов. Заряжаются беспроводные наушники достаточно быстро, на это потребуется полчаса.

Приобрести новинку можно за 165 долларов, но до начала старта продаж Xiaomi Buds 4 Pro предлагаются со скидкой 15 долларов. Всего доступно две расцветки – золотистая и чёрная.

Помимо этого, компания представила робота-гуманоида. Он умеет общаться с людьми и. Только продавать такое устройство Xiaomi не собирается.

Называется робот CyberOne. Он оснащён двумя ногами, на которых способен передвигаться со скоростью 3,6 км/ч. Вес человекоподобного робота составляет 52 кг, а рост – 177 см. При разговоре с человеком он может распознавать до 45 эмоций человека. На презентации наглядно было показано, как CyberOne умеет дарить цветы.

Ещё одна новинка китайского технологического гиганта – Xiaomi Watch S1 Pro. Модель, оснащается экраном с AMOLED-матрицей. Дисплей покрыт сапфировым стеклом. Диаметр экрана составляет 1,47 дюйма, разрешение при этом 480 x 480 точек.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали и имеет защиту от воды 5АТМ. Ёмкость аккумуляторной батареи составляет 500 мА*ч. Часы подходят для занятия спортом, так как функционал предусматривает более 100 спортивных режимов. Устройство оснащается NFC чипом, может измерять пульс и уровень кислорода в крови.

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Стоимость Xiaomi Buds 4 Pro начинается от 220 долларов. На выбор предусмотрено несколько расцветок ремешков из кожи. Когда новинка появится на глобальном рынке, пока что неизвестно.