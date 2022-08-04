Новинка уже поступила в продажу, но пока в Китае.

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Китайская технологическая компания Xiaomi анонсировала умные очки, которые обладают отличными характеристиками. Новинка получила название Mijia Glasses Camera.

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Очки производителя из Поднебесной могут использоваться для работы с приложениями AR и VR. Разработчики занимались производством этой модели два года. Все эти старания обязательно должны оценить пользователи.

Если детально рассматривать характеристики, компания особое внимание уделила камере, разрешение которой составляет 50 МП. Тут же предусмотрено 15-кратное увеличение, по словам разработчиков. Mijia Glasses Camera оснащается аккумулятором 1020 мА*ч, магнитная зарядка имеет мощность 10 Вт.

Также в новинке предусмотрен Micro OLED экран диагональю 0,23 дюйма. Плотность пикселей составляет 328 точек на дюйм. В основу аппаратной платформы гаджета положен восьмиядерный процессор Qualcomm. Оперативная память имеет объём 3 ГБ. Что касается вместимости накопителя, предусмотрена возможность хранения 32 ГБ данных. Устройство позволяет вести запись непрерывно до 100 минут. Также доступен перевод с разных языков. Вес очков составляет всего 100 граммов.

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Приобрести устройство можно за 400 долларов. На стадии краудфандинга Mijia Glasses Camera доступны со скидкой 30 долларов.