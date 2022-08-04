Анонсированы модели GT1 и GT2.

Новые электросамокаты GT компании Segway-Ninebot были официально представлены в Москве. Для российских покупателей доступна целая линейка мощных моделей. Показ проходил в торговом комплексе «Афимолл» в специальном выставочном зале. Каждый посетитель мог не только визуально оценить устройство, но и прокатиться на нем.

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Клиенты самостоятельно оценить электросамокат GT2, который оснащается полным приводом, а также прозрачным дисплеем. У младшей модели GT1 дисплей стандартный, но выглядит электросамокат не менее эффектно. Посетителям, которые не достигли определенного возраста, чтобы оценить новинки по достоинству, была представлена возможность покататься на GoKart и MechaKit.

Протестировать можно было электросамокаты как для городской езды, так и по пригородным дорожкам. Для первого случая были предусмотрены твёрдые дорожки с крутыми поворотами и лежачими полицейскими, а для второго случая – дорожка из травы и гравия. Это позволило полноценно оценить возможности транспортного средства.

Также можно было протестировать электросамокат и на большой скорости. Требовалось встать на GT2 на специальную платформу и надеть шлем виртуальной реальности. Пользователи смогли оценить стильный вид прозрачного дисплея.

Электрические самокаты серии GT изготовлены по инновационным технологиям. Они отличаются высокой прочностью и великолепным дизайном. Даже на пересеченной местности электрический транспорт ведёт себя уверено и выдерживает нагрузку до 150 кг. На широкой деке можно удобно разместить ноги, и они не будут соскальзывать даже на крутых поворотах. Спереди и сзади располагаются гидравлические подвески, которые могут регулироваться. Все зависит от мастерства езды и веса пользователя. Всего предусмотрено 15 уровней регулировки подвески, а также 6 скоростных режимов.

К главным особенностям электросамокатов серии GT следует отнести возможность быстро разгоняться и двигаться с такой же скоростью, как и автомобиль. Самокат легко преодолевает препятствия и без проблем взбирается на холмы. Запас хода достаточно большой и составляет 90 км.

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Стоимость GT1 составила 199 990 рублей. Модель GT2 компания оценила в 299 990 рублей.