Смартфон остался без чипа NFC.

Китайская компания Xiaomi презентовала новый смартфон среднебюджетного уровня. Модель получила название Redmi K50i 5G. Новинка является копией моделей Redmi Note 11T Pro и POCO X4 GT, которые были представлены ранее в нынешнем году.

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Телефон заключён в корпус со стеклянной лицевой стороной (Gorilla Glass 5). Масса смартфона составляет 200 граммов при габаритах 163,6 x 74,3 x 8,9 мм. Панель пятого поколения компании Corning защищает от повреждение жидкокристаллическую панель формата Full HD+. Дисплей имеет диагональ 6,6 дюйма, поддерживает 144 Гц, Dolby Vision и HDR10, а пиковая яркость составляет 650 нит.

Xiaomi Redmi K50i 5G оснащается процессором Dimensity 8100. Вместе с версией Max это самые мощные однокристальные системы среднего класса. Новинка доступна в модификациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а вот выбирать вместимость накопителя не получится. Хранилище вмещает вне зависимости от комплектации не более 128 ГБ данных.

Новинка оборудована основной камерой разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП, которая может снимать видео в 4K UHD с частотой кадров 30 FPS, но не имеет ни системы оптической стабилизации, ни телеобъектива. Фронтальный модуль построен на базе 16-мегапиксельного датчика изображения.

Камеру для селфи можно использовать для разблокировки смартфона через систему распознавания лиц. Также для снятия блокировки предусмотрен сканер отпечатков пальцев. Он установлен на правом торце корпуса. Ёмкость встроенного аккумулятора в Xiaomi Redmi K50i 5G составила 5080 мА*ч. Он получил поддержку быстрой зарядки на 67 Вт. Из остального стоит отметить наличие стереофонических динамиков, разъёма для наушников, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.3 Low Energy. А вот чипом NFC смартфон неожиданно похвастаться не может.

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Стоимость Xiaomi Redmi K50i 5G в модификации с 6 ГБ оперативной памяти составила 325 долларов. Версию с 8 ГБ ОЗУ китайская компания оценила в 360 долларов. Купить новинку можно будет в цветах Phantom Blue, Stealth Black и Quick Silver начиная с 23 июля 2022 года. В продаже смартфон появится с фирменной оболочкой MIUI 13 сразу из коробки, основанной на базе операционной системы Android 12.