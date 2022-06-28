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HTC Desire 22 Pro – Snapdragon 695 и совместимость с метавселенной Viverse за 450 евро
Продажи начнутся 1 августа 2022 года.
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Компания HTC представила свой первый смартфон в 2022 году. Новинка называется HTC Desire 22 Pro. Модель может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения, совместимостью с экосистемой HTC Viverse и продуктами виртуальной реальности.

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HTC Desire 22 Pro предлагает пользователям доступ к цифровому контенту метавселенной Viverse. Разработчик добавил возможность управлять криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами через Viverse Wallet. Кроме того, есть возможность подключения к устройству шлема виртуальной реальности HTC VR.

Слухи о флагманских технических характеристиках не подтвердились. В новинке установлена скромная 6-нанометровая однокристальная система Snapdragon 695. Этот мобильный процессор используется в европейской версии Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

На тыльной стороне смартфона установлена основная камера, в состав которой входит три модуля: главный, ультра-широкоугольный и макро. Разрешение составляет 64 МП, 13 МП и 5 МП соответственно. На лицевой стороне новинки располагается фронтальная 32-мегапиксельная камера со светосилой f/2.

В HTC Desire 22 Pro установлен Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц на базе жидкокристаллической панели диагональю 6,6 дюйма. Защищает его от повреждений стекло Gorilla Glass неизвестного поколения. Габаритные размеры составили 166,3 x 76,9 x 9,4 мм, а вес – почти 206 граммов. Корпус новинки имеет защиту от воды по стандарту IP67.

Смартфон получил аккумуляторную батарею ёмкостью 4520 мА*ч. АКБ поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт по проводу. Беспроводная зарядка тоже есть, но её мощность не уточняется. Также в арсенал смартфона вошли беспроводные контроллеры Wi-Fi / Bluetooth, порт USB-C, чип NFC, гибридный слот для карты памяти и боковой сканер отпечатков пальцев. Новинка не может похвастаться разъёмом для наушников и стереофоническими динамиками.

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Новинку анонсировали в Тайвани, где её стоимость составила 400 долларов. в Европе смартфон можно будет купить с 1 августа 2022 года по цене 459 евро (399 фунтов стерлингов в Великобритании). В продаже HTC Desire 22 Pro появится в чёрной и золотистой расцветках с предустановленной операционной системой Android 12 сразу из коробки.

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