Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Восемь смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13
Три модели обновились в России.
анонсы и реклама
3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр
3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
3080 дешевле 100 тр - скидка 20%
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке

На прошлой неделе китайская компания Xiaomi не очень активно рассылала обновления программного обеспечения MIUI 13 для смартфонов, которые продаются на международном рынке. Актуальная версия прошивки стала доступна в России для трёх моделей. Столько же телефонов получили глобальную сборку, а европейский вариант вышел сразу для шести устройств.

реклама

С него и начнём. Во-первых, Xiaomi Mi 11 Lite без поддержки 5G получил прошивку v13.0.5.0 с номером SKQEUXM. При этом список изменений пуст, поэтому мы не знаем, какие новшества принёс апдейт. Вероятно, свежий патч безопасности операционной системы Android 12.

Но точно известно, что июньская заплатка безопасности в Европе стала доступна для Xiaomi POCO F2 Pro с номером v13.0.4.0 SJKEUXM и для Xiaomi Redmi Note 11 Pro с номером v13.0.10.0 SKFEUXM. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 12.

Ещё три модели получили стабильную европейскую MIUI 13 с июньским патчем безопасности, но на базе ОС Android 11. Это Xiaomi Redmi Note 11 на Snapdragon 680 с NFC и Redmi Note 11S / POCO M4 Pro 4G. Номера – v13.0.11.0 RGKEUXM и v13.0.7.0 RKEEUXM соответственно.

Флагманская модель POCO F2 Pro на процессоре Snapdragon 865 также обзавелась глобальной версией оболочки с патчем безопасности за июнь 2022 года. Номер апдейта – v13.0.3.0 SJKMIXM. Вместе с ним на прошлой неделе китайская компания обновила Redmi 10C и Redmi Note 10. Первая модель получил сборку v13.0.1.0 RGEMIXM, а вторая – v13.0.9.0 SKGMIXM. Смартфоны работают под управлением операционных системы Android 11 и Android 12 соответственно.

анонсы и реклама
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
Новая топовая 48Gb Nvidia
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
Лютая RTX 3090 за копейки - смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
RTX 3050 за 25тр в Регарде
3070Ti MSI подешевела на порядок
3080 Gigabyte дешевле 90тр в Ситилинке
3070 Ti Asus Gaming - 70 тр
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Наконец, в России вышло обновление для Xiaomi Redmi 10C, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 11. Номер – v13.0.5.0 RGERUXM, v13.0.3.0 SKFRUXM и v13.0.8.0 RGKRUXM соответственно. Модель Redmi Note 10 Pro работает уже на ОС Android 12. Её пришёл апдейт с пустым списком изменений. Два других смартфона пока остаётся на Android 11 и получили патч безопасности операционной системы Android за первый летний месяц.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi POCO F4 поступил в продажу в России со скидкой 3000 рублей
Появились изображения розового Xiaomi 12 Lite 5G на Snapdragon 778G
Xiaomi готовит флагманский смартфон 12T с SoC Snapdragon 8+ Gen 1 и сверхбыстрой зарядкой на 120 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиасты скальпировали Core i9 12900K и заменили припой на жидкий металл
24
Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
10
Падение биткоина привело многие майнинговые фирмы к банкротству, а самих майнеров – к разорению
50
По новым правилам Тинькофф ютубер получил 12 тыс. рублей и тут же потерял всю сумму из-за комиссий
39
Покупка игровой видеокарты в магазинах РФ по рекомендованной цене снова стала реальностью
31
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
58
3060Ti и 3070Ti сильно подешевели и стали победителями в цене за FPS
12
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – Radeon RX 6800 подешевела на 50% за 2 месяца
7
В ночь на 27 июня в России произошел дефолт, по мнению агентства Bloomberg
104
Майнинг Эфира на видеокартах становится убыточным – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 47 месяцев
28
Китай спустил на воду уже третий по счету авианосец
77
Попытка не пытка: удастся ли избежать суперфлагману Xiaomi 12 Ultra старых проблем
7
Цены на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения курса Эфира
34
27 июня в отношение России впервые за 100 лет объявлен дефолт – Bloomberg
53
Sabrent представила накопитель на 8 SSD PCIe 4.0 x16 со скоростью чтения до 28 000 Mb/s
17
Для преодоления дефицита чипов нужно вложить в отрасль триллионы долларов – GlobalFoundries
17
Цены на видеокарты в РФ сильно упали – GeForce RTX 3080 Ti впервые стоит дешевле 100 000р
1
Свежая версия Rufus позволяет установить Windows 11 22H2 без регистрации аккаунта Microsoft
20
Пиратскому экшену Skull & Bones от Ubisoft присвоили возрастной рейтинг — похоже, релиз маячит на горизонте
2
СМИ: иностранные сервисы для знакомств потеряли половину клиентов в РФ
9

Популярные статьи

Собираем мощный ПК на платформe Intel за разумные деньги. Часть 5
89
10 полезных советов по выбору и использованию термопасты
38
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
68
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
39
"Восточный фронт: Крах Анненербе": ушедшая эпоха
49
Переходники USB-C/3.5mm Jack и дешевые наушники с Aliexpress
33
О планете Пандора: История создания, особенности, флора и фауна
5
Обзор Hotwav T5 Pro - ультрабюджетный защищённый смартфон с ёмким аккумулятором на 7500 мА·ч
4
Даунклокинг Ryzen 5 2600 - пытаемся выбить ровно 5000 очков в Cinebench R23
7

Сейчас обсуждают

VRoman
18:30
Гораздо дольше ссать придётся. По большей части моча - это вода, а аммиака там чуть-чуть. Тебе скорее год придётся сосать, чтобы залить бачок один раз.
Датчане работают над заменой бензина человеческой мочой
Сергей Боровой
18:29
это всё настолько запредельно тупо, что не удивлюсь, если и это не крайняя сумма
На Reddit подсчитали, что полная «прокачка» персонажа в Diablo Immortal обойдётся в $540 тысяч
V.L.A.D.L.E.N
18:28
Не советуешь и не советуй дальше, долбоёб.🤦‍♂️ А у меня с 11.2019 такой работает.
M.2 NVMe SSD Kingston NV1 500Gb - мини-обзор народного и доступного накопителя
Bernigan
18:27
Дело в том что там новая, а эта нет, тем более тут всё как то подозрительно кустарно выглядит
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
Муж_ЗАГЛOTA
18:26
как у тебе праздник в Варшаве прошел??? слишком много вас недовольных с праздника вылезло! Зелю на всех не хватило, мало дней гуляли? ты не популярен был среди своих? расфыркалась обиженка! Съезди в...
Процессоры AMD Dragon Range получат до 16 ядер, а в Phoenix будет мощный RDNA 3 iGPU — инсайдер
Bernigan
18:25
Да вот, не могу найти, отзывы нашёл, отзывы больше положительные, цена заманчивая, если что можно андервольтнуть немного
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
Stupid Miner
18:24
У тебя нет машины это раз. Два - триангл дубовая, есть более лучшие лауфенн и сайлун. На зиму мишлен просто топчик
Игровые консоли Xbox больше не будут поставляться в Россию, а уже купленные снимут с гарантии
wwr222
18:24
Ты еще найди такие обзоры...На их топчик Гейминг Трио навалом. Если только 3-х вентиляторный Вентус...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 6
VRoman
18:22
Т.е. придётся заливать растения химикатом содержащим большое количество энергии как бензин. У многих людей аллергия на GMO растения, а тут ещё неестественной химией будут питать.
Часы Oppo Watch 3 получат изогнутый квадратный экран
Муж_ЗАГЛOTA
18:19
да еще так интересно совпало с миграцией обиженных бандэр в гейЕвропку :D заговор, месть -> чистая случайность!
Nature: Результаты геномного анализа показывают - вирус обезьяньей оспы мутирует чрезвычайно быстро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем