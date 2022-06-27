Три модели обновились в России.

На прошлой неделе китайская компания Xiaomi не очень активно рассылала обновления программного обеспечения MIUI 13 для смартфонов, которые продаются на международном рынке. Актуальная версия прошивки стала доступна в России для трёх моделей. Столько же телефонов получили глобальную сборку, а европейский вариант вышел сразу для шести устройств.

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С него и начнём. Во-первых, Xiaomi Mi 11 Lite без поддержки 5G получил прошивку v13.0.5.0 с номером SKQEUXM. При этом список изменений пуст, поэтому мы не знаем, какие новшества принёс апдейт. Вероятно, свежий патч безопасности операционной системы Android 12.

Но точно известно, что июньская заплатка безопасности в Европе стала доступна для Xiaomi POCO F2 Pro с номером v13.0.4.0 SJKEUXM и для Xiaomi Redmi Note 11 Pro с номером v13.0.10.0 SKFEUXM. Смартфоны работают под управлением операционной системы Android 12.

Ещё три модели получили стабильную европейскую MIUI 13 с июньским патчем безопасности, но на базе ОС Android 11. Это Xiaomi Redmi Note 11 на Snapdragon 680 с NFC и Redmi Note 11S / POCO M4 Pro 4G. Номера – v13.0.11.0 RGKEUXM и v13.0.7.0 RKEEUXM соответственно.

Флагманская модель POCO F2 Pro на процессоре Snapdragon 865 также обзавелась глобальной версией оболочки с патчем безопасности за июнь 2022 года. Номер апдейта – v13.0.3.0 SJKMIXM. Вместе с ним на прошлой неделе китайская компания обновила Redmi 10C и Redmi Note 10. Первая модель получил сборку v13.0.1.0 RGEMIXM, а вторая – v13.0.9.0 SKGMIXM. Смартфоны работают под управлением операционных системы Android 11 и Android 12 соответственно.

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Наконец, в России вышло обновление для Xiaomi Redmi 10C, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 11. Номер – v13.0.5.0 RGERUXM, v13.0.3.0 SKFRUXM и v13.0.8.0 RGKRUXM соответственно. Модель Redmi Note 10 Pro работает уже на ОС Android 12. Её пришёл апдейт с пустым списком изменений. Два других смартфона пока остаётся на Android 11 и получили патч безопасности операционной системы Android за первый летний месяц.