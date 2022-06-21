На старте продаж они доступны со скидкой 100 евро.

Китайская компания Xiaomi расширила ассортимент умных телевизоров, доступных на европейском рынке. Сегодня, 21 июня, производитель представил в Европе три панели в рамках серии Xiaomi TV A2. На старте продаж все желающие смогут приобрести любой телевизор со скидкой 100 евро.

реклама

Пользователям предлагаются модели диагональю 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Вне зависимости от размера телевизоры оборудованы панелью формата 4K ULTRA HD с разрешением 3840 x 2160 точек. Производитель заявляет 90-процентный охват цветовой гаммы DCI/P3, поддержку технологии Dolby Vision и соответствие HDR10. По словам разработчиков, частота обновления изображения составляет 60 Гц. Для повышения плавности картинки в динамичных сценах предусмотрена технология MEMC.

Телевизоры работают на базе однокристальной системы с ядрами Cortex-A55 в количестве четырёх штук. Графическая подсистема в процессоре представлена Arm Mali-G52 MP2. Мобильный чип дополняется 2 ГБ оперативной памяти, в то время как постоянное запоминающее устройство вмещает до 16 ГБ данных.

В арсенале телевизоров Xiaomi TV A2 есть беспроводные контроллеры Bluetooth 5 и Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц. Из интерфейсов отметим сразу три разъёма HDMI, то версии v2.0. Похвастаться поддержкой HDMI 2.1 ни одна из новинок не может. Из прочего отметим Ethernet, композитные порты, выход для наушников и 12-ваттные динамики. Заявлена поддержка технологий Dolby Audio и DTS-HD.

Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi TV A2 диагональю 43 дюйма составила 450 евро. 50-дюймовую модель китайская компания в Европе оценила в 500 евро. Ещё 50 евро нужно доплатить за телевизор диагональю 55 дюймов.

анонсы и реклама -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti за 80 тр в Регарде 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Как мы написали в начале, все три новинки предлагаются со скидкой 100 евро, то есть их стоимость на старте продаж составляет 350 евро, 400 евро и 450 евро соответственно. Телевизоры Xiaomi TV A2 работают на базе операционной системы Android TV. Сразу из коробки они поддерживает работу с голосовыми помощников Google Assistant. Также есть магазин программного обеспечения Google Play Store и встроенный Chromecast.