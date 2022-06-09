Они называются Moto G62 и Moto G42.

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Американский бренд Motorola, принадлежащий китайской компании Lenovo, расширил линейку смартфонов Moto G. Производитель представил сразу две новинки, но их стоимость не раскрыл. Они называются Moto G62 и Moto G42.

реклама

Первая модель является более продвинутой. Она получила мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 480+ с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Смартфон доступен в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти. Других вариантов не предусмотрено.

Спереди в Moto G62 установлена жидкокристаллическая панель формата Full HD+ с круглым отверстием под фронтальную 16-мегапиксельную камеру. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц, а диагональ составляет 6,5 дюйма.

Сканер отпечатков пальцев находится сбоку, тогда как на тыльной стороне осталась только тройная основная камера. В её состав вошли главный и ультра-широкоугольный модули разрешением 50 МП и 8 МП соответственно, а также сенсор на 2 МП для съёмки в режиме макро.

Moto G62 оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Производителем заявлена быстрая зарядка по проводу мощностью 20 Вт. Также отметим стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos. О чипе NFC информации нет.

Вторая новинка, Moto G42, несёт на борту мобильный процессор Snapdragon 680, который поддержкой сотовых сетей пятого поколения похвастаться не может. Этот чип установлен в недавней новинке POCO C40. Доступен смартфон, как и старшая модель, исключительно в конфигурации 4/128 ГБ.

Дизайн повторяется, но сканер отпечатков пальцев отправился под дисплей, так как в телефоне установлена панель gOLED. Экран на органических светодиодах имеет разрешение Full HD+ и диагональ 6,4 дюйма. Поддержка повышенной частоты развёртки не предусмотрена – только 60 Гц.

Основная и фронтальная камера позаимствованы у старшей модели. На этом сходства не заканчиваются. На борту также есть аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 20-ваттной зарядкой по проводу и стереофонические динамики с поддержкой Dolby Atmos.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia 3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU -25% на RX 6700 XT ASUS <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Moto G62 будет продаваться в серой и зелёной расцветках, тогда как купить Moto G42 можно будет в розовой и синей цветовых вариациях. Оба смартфона поступят на рынок с предустановленной прошивкой MyUX на базе операционной системы Android 12.