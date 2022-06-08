Xiaomi пополнила список EOS (End of Support) сразу десятью устройствами, анонсированных в 2018 и 2019 годах. Обновлённый перечень моделей, которые больше не будут получать обновлений программного обеспечения, попало сразу восемь смартфонов и два планшетных компьютера.
реклама
Недавно на просторах всемирной паутины активно циркулировали слухи о том, что модели семейства Redmi Note 7 не получат обновление прошивки MIUI и останутся без MIUI 13. Теперь Xiaomi это официально подтвердила, добавив все три модели в список EOS.
Владельцы Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro не смогут установить MIUI 13. Оговоримся, что речь идёт об официальном обновлении, поскольку не исключено, что энтузиасты создадут стороннее программное обеспечение со всеми функциями оболочки MIUI 13.
Напомним, что в России продавалась только стандартная версия. Она получила аккумулятор на 4000 мА*ч, чипсет Snapdragon 660, IPS-дисплей и 48-мегапиксельную камеру. Версия с индексом S – это практически точная копия стандартного издания, но продаётся в Индии. Redmi Note 7 Pro отличается чипсетом Snapdragon 675 и более продвинутым датчиком изображения в основной камере, тоже на 48 МП.
Хит продаж Redmi K20 тоже не получит MIUI 13. Смартфон оборудован чипом Snapdragon 730, OLED-панелью без вырезов и отверстий, 48-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Главная фишка модели – выдвижная 20-мегапиксельная фронтальная камера.
Без обновления останутся бюджетные смартфоны Redmi 7 и Redmi Y3. Это копии друг друга для глобального рынка и Индии соответственно. Также в список попал Xiaomi Mi 9 SE. Все семь смартфонов, о которых мы написали, были анонсированы в 2019 году.
Единственный телефон 2018 года выпуска, пополнивший список EOS, называется Xiaomi Mi Play. Это один из самых непопулярных смартфонов китайской компании. Его представили в последних числах 2018 года. В том же году вышли планшетные компьютеры Xiaomi Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus. Им MIUI 13 тоже не придёт.