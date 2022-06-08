Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
Xiaomi официально объявила о прекращении поддержки восьми старых смартфонов и двух планшетов
В список попали устройства 2018-2019 гг.
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte дешевле 90 тр
-110000р на 3090 Gigabyte Gaming
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

Xiaomi пополнила список EOS (End of Support) сразу десятью устройствами, анонсированных в 2018 и 2019 годах. Обновлённый перечень моделей, которые больше не будут получать обновлений программного обеспечения, попало сразу восемь смартфонов и два планшетных компьютера.

реклама

Недавно на просторах всемирной паутины активно циркулировали слухи о том, что модели семейства Redmi Note 7 не получат обновление прошивки MIUI и останутся без MIUI 13. Теперь Xiaomi это официально подтвердила, добавив все три модели в список EOS.

Владельцы Redmi Note 7, Redmi Note 7S и Redmi Note 7 Pro не смогут установить MIUI 13. Оговоримся, что речь идёт об официальном обновлении, поскольку не исключено, что энтузиасты создадут стороннее программное обеспечение со всеми функциями оболочки MIUI 13.

Напомним, что в России продавалась только стандартная версия. Она получила аккумулятор на 4000 мА*ч, чипсет Snapdragon 660, IPS-дисплей и 48-мегапиксельную камеру. Версия с индексом S – это практически точная копия стандартного издания, но продаётся в Индии. Redmi Note 7 Pro отличается чипсетом Snapdragon 675 и более продвинутым датчиком изображения в основной камере, тоже на 48 МП.

Хит продаж Redmi K20 тоже не получит MIUI 13. Смартфон оборудован чипом Snapdragon 730, OLED-панелью без вырезов и отверстий, 48-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч. Главная фишка модели – выдвижная 20-мегапиксельная фронтальная камера.

Без обновления останутся бюджетные смартфоны Redmi 7 и Redmi Y3. Это копии друг друга для глобального рынка и Индии соответственно. Также в список попал Xiaomi Mi 9 SE. Все семь смартфонов, о которых мы написали, были анонсированы в 2019 году.

анонсы и реклама
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на 3090 Gigabyte Gaming
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
-60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
RTX 4000 в продаже за 100тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Единственный телефон 2018 года выпуска, пополнивший список EOS, называется Xiaomi Mi Play. Это один из самых непопулярных смартфонов китайской компании. Его представили в последних числах 2018 года. В том же году вышли планшетные компьютеры Xiaomi Mi Pad 4 и Mi Pad 4 Plus. Им MIUI 13 тоже не придёт.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi выпустила мониторы Full HD и 4K UHD для работы по цене от $135
Xiaomi POCO F4 получит Snapdragon 870, экран Samsung AMOLED E4 и Android 12 с MIUI 13
Анонсирован смартфон POCO C40 с чипсетом JLQ JR510
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

10 смартфонов Xiaomi получили новую стабильную прошивку MIUI 13
+
Цены на видеокарты в РФ продолжают снижаться – игровые модели AMD и NVIDIA со скидками до 40%
46
Решение необычной ошибки на ПК – почему интернет работает нестабильно из-за процессора Core i7-4790
19
Появление криптовалютного законодательства в США может привести к исчезновению 99% криптовалют
4
В Китае заговорили о возможном захвате Тайваня и TSMC с целью не допустить передачи технологий в США
34
Геймерские видеокарты ощутимо подешевели в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT стоит всего 51 500р
16
Необычный кулер с жидкостным сердечником вернулся из 2000-х для теста с современным процессором
6
В «Ситилинке» прогнозируют «товарную яму» к середине лета – ассортимент товаров в РФ снижается
55
Стратегия в реальном времени от ветеранов Blizzard будет представлена уже в этот четверг
3
GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
23
Курс Биткоина снова опустился ниже 30 000 долларов и может рухнуть до 20 000
12
Военные США "выстрелили" пучок энергии на один километр с помощью "большой микроволновки"
7
Китайский эксперт призвал власти страны захватывать TSMC в случае ухудшения отношений с США
10
Поставки видеокарт увеличиваются, а доходы AMD и NVIDIA падают – цены возвращаются к рекомендованным
13
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит всего 23 000р
9
Apple анонсировала iPadOS 16 с продвинутой многозадачностью
+
EMBO Reports: Ученые успешно провели терапию рассеянного склероза существующим противораковым препаратом
+
Лиза Су попала в чёрный список МИД РФ и больше не сможет приехать в Россию
44
Предварительные данные о GeForce RTX 4090 – сроки запуска, цены и производительность по мнению HT
3
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X стоит всего 23 000 рублей
8

Популярные статьи

RTX 3050 vs GTX 1660Ti - целесообразность переплаты за лучи и DLSS
75
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 17
6
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
111
"У вас что - нет лишних денег" или релиз Diablo Immortal
19
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
9
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 5
22
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
12
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
18:43
Так в Европе почти к msrp всё приблизилось. У нас в РБ видеокарты ещё дороже, чем в РФ 320$ - 6500XT 520$ - 3050 и тд. И это после понижения цен)
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Alex TOPMAN
18:42
Для того, чтобы их ещё покупали, нужно чтобы майнеры скинулись программерам на переделку библиотек dll для современных API для добавления в них отдельного буфера (своего!) для SLI, чтобы он заработал ...
Ютубер наложил на ванильную The Elder Scrolls V: Skyrim 1500 модов и трассировку лучей
T.I.
18:39
Ложь и вранье, как обычно от правительства
Опрос: 65% российских автомобилистов готовы пересесть на "Москвич" хоть завтра
VRoman
18:38
А испарительная камера бы не помешала, чтобы мгновенно распределять теплого всей поверхности крышки.
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
vanyaindigo
18:37
Как это, порог в 40 лет же убрали! Специально для таких вот подпивасных патриотов )))
«Сбер» подтвердил закрытие своего игрового подразделения SberGames
Ivan Fakov
18:36
«PoS вредит всему криптосообществу» — раздался пронзительный голос со стороны майнеров. Но пацаны, как всегда, не обратили внимания на это визгливое кукареканье. Пусть кукарекает, что с него взять? ...
Proof of Stake против Proof of Work: почему криптосообществу вреден переход на PoS, и чем старый PoW лучше
Alex TOPMAN
18:35
"Садись - два!" (по физике). Толстый метал - накапливает тепло, а не отводит. Отводит - теплопроводность (т.е. вид материала). Кому нужно подробнее - гуглим ещё про теплоотдачу и теплопередачу.
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
Василий
18:34
Да все норм. Первые ревизии как всегда отработают на АМУДЭшных хомяках, они потестят за свои деньги Лизкины поделки, а потом восьми - девяти тысячной серии нормальные уже пойдут. Благо АМД хомяк насто...
Толстенная крышка должна способствовать отводу тепла от процессоров Ryzen 7000
mandysee
18:31
Поначалу очень увлекающая игра, которая задолго до середины заколебёт и мертвого. Я раза 3-4 давал ей шанс и начинал играть, уже осознавая ее недостатки - нет, это невыносимо. Правда, я и Ведьмака не ...
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
ddr22
18:25
4 часть уже делают, может там будет лучше)
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем