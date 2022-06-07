Новинка сохранила дизайн предшественника.

Американская компания Apple в рамках вчерашней конференции для разработчиков WWDC 2022 обновила флагманский 13,6-дюймовый ноутбук MacBook Pro. Он сохранил старый корпус и сенсорную панель Touch Bar, но обзавёлся новым процессором Apple M2.

реклама

MacBook Pro 13 оснащается твердотельным накопителем ёмкостью 2 ТБ в максимальной модификации, а объём оперативной памяти в топовой версии достигает 24 ГБ. По словам производителя, время автономной работы составляет до 20 часов. В ноутбуке установлен экран Liquid Retina с пиковой яркостью 500 нит.

На презентации Apple заявила, что производительность M2 в сравнении с M1 по CPU выросла на 18%, а по GPU – на 25% при идентичном энергопотреблении и на 35% при максимальном. Обновлённый движок получил поддержку обработки видео в формате 8K ULTRA HD.

Apple M2 выполняется по нормам 5-нанометровой технологии второго поколения. Это позволило уместить 20 млрд транзисторов, что на 20% больше в сравнении с Apple M1. При этом новинка сохранила восемь процессорных ядер, а вот графический кластер теперь состоит сразу из десяти штук (было семь или восемь в зависимости от модификации).

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Рекомендованная производителем стоимость обновлённого Apple MacBook Pro 13 стартует с отметки 1300 долларов для обычных покупателей. Образовательным учреждениям ноутбук обойдётся на 100 долларов дешевле.