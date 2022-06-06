Линейка Huawei Mate 40 уходит на покой.

Китайская компания Huawei перестала продавать топовые смартфоны семейства Mate, которые были анонсированы осенью 2020 года. Речь идёт о квартете Huawei Mate 40. Это второе поколение флагманов, выпущенное после ввода американских санкций, и первое с 5-нанометровыми мобильными процессорами.

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Сейчас линейка включает около десяти моделей в общей сложности, но в октябре 2020 года компания представила только четыре смартфона. Обычный Huawei Mate 40 получил мобильную платформу Kirin 9000E. В Европе флагман поступил в продажу по цене 899 евро за модификацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Ещё три новинки – Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и версия PORSCHE DESIGN. Первых двух в Европе оценили соответственно в 1199 евро и 1399 евро. Вариант PORSCHE DESIGN, который позиционируется компанией как смартфон класса «люкс» поступил в продажу на европейский рынок по цене около 2000 евро. Заметим, что все три флагмана оборудованы мобильным процессором Kirin 9000.

Купить смартфоны Huawei Mate 40 уже нельзя не только в Китае, но и в других странах. В китайском официальном интернет-магазине Huawei все четыре модели отсутствуют. На международной версии сайта остались страницы, посвящённые Huawei Mate 40 Pro / Pro+ и PORSCHE DESIGN, но купить ни один из смартфонов уже нельзя.

В России в конце ноября 2020 года появился только Huawei Mate 40 Pro в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ. Стоимость на старте продаж составила 89 990 рублей. Опять же, на российском сайте Huawei смартфон присутствует, но приобрести его уже нельзя.

Заменить семейство Huawei Mate 40 компании есть чем. На глобальном рынке остаются модели Huawei P40 / P40 Pro / P40 Pro+ того же года выпуска, а также чуть более новые Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket. Кроме того, компания недавно представила сгибаемый флагманский смартфон Huawei Mate Xs 2.

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В прошлом году слухи ходили о семействе Huawei Mate 50. Предполагалось, что презентация состоится к середине лета 2022 года. Однако, пока что никакой информации о приближающемся анонсе нет.