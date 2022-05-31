Один из пользователей неизвестным образом заполучил инженерный образец будущего флагманского смартфона Google Pixel 7 и выставил его на продажу на интернет-аукционе на площадке eBay. Продавец установил стоимость 510 долларов, но через некоторое время цена была снижена до 450 долларов.
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Продавался смартфон не очень долго. Пользователю пришлось закрыть интернет-аукцион и удалить всю информацию о ещё неанонсированной модели, но интернет помнит всё. В кэше остались все данные и фотографии смартфона.
Google Pixel 7 был анонсирован несколько недель назад вместе с версией Pro и Pixel 6a. Последний начнёт продаваться летом, а модели следующего поколения можно будет приобрести официально только осенью. К слову, снимки для eBay были сделаны на Pixel 7 Pro.
Герой заметки оборудован дисплеем на органических светодиодах диагональю 6,4 дюйма. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, а вверху по центру врезана фронтальная камера. Её разрешение и остальные параметры автором не были указаны.
Работает Google Pixel 7 на базе мобильного процессора Tensor. Правда, версия чипсета не уточняется. Также отметим стоковую раннюю сборку операционной системы Android 13, чип NFC, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель ёмкостью 128 ГБ и 12-мегапиксельную основную камеру.