Новинку компания оценила в 330 евро.

Американский бренд Motorola представил недорогой смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Новинка называется Moto G82 и поступит в продажу до конца текущего месяца.

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Смартфон оборудован мобильным процессором Snapdragon 695, который выполняется по нормам 6-нанометровой технологии и используется в европейской версии Redmi Note 11 Pro. Чип в Moto G82 работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенный накопитель характеризуется ёмкостью 128 ГБ.

Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки составляет 30 Вт. Беспроводной подзарядкой новинка похвастаться не может. На борту также есть NFC, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, стереофонические динамики и боковой сканер отпечатков пальцев. Разъём для проводной гарнитуры тоже на месте. Корпус защищён от брызг.

В Moto G82 установлена тройная основная камера разрешением 50 МП + 8 МП + 2 МП с ультра-широкоугольным модулем, но без телеобъектива. Зато есть фазовая автофокусировка и оптическая стабилизация изображения. Для селфи на лицевой стороне установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Также в арсенале новинки есть AMOLED-экран диагональю 6,6 дюйма формата FHD+, который поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц.

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Moto G82 будет продаваться официально в Европе в серой и белой расцветках корпуса. Рекомендованная производителем стоимость составила 330 евро. В продажу новинка поступит с предустановленной операционной системой Android 12.