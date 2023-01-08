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2022 год был фантастическим годом для кино, поскольку каждый действительно нашел что-то для себя. Мы избалованы отличными релизами, которые выходили почти каждую неделю в году. Как в кинотеатрах, так и на потоковых сервисах.

В прошлом году было выпущено достаточно много замечательных фильмов и я составил свой топ 10 лучших фильмов 2022 года (на мой взгляд).

10. Решение уйти

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Пак Чан Ук — легендарный режиссер, поэтому неудивительно, что его последний фильм «Решение уйти» стал одним из выдающихся. Фильм начинается как простая детективная история, а затем превращается в захватывающую любовную драму с одними из самых впечатляющих и стильных кинематографических моментов за весь год. С точки зрения кинопроизводства Пак Чан Ук снова подтвердил звание мастера своего дела, так как каждый кадр в этом фильме кажется искусно сделанным и заставляет вас хотеть вернуться и пересмотреть фильм еще раз. Просто чтобы увидеть, что вы, возможно, пропустили как визуально, так и сюжетно.

9. Банши Инишерина

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Мартин МакДонах воссоединяется с Колином Ферреллом и Бренданом Глисоном, и трио объединяется, чтобы создать еще один фильм, который выдержит испытание временем. Фильм рассказывает о расставании друзей. «Банши Инишерина» рассказывает историю, столь же мрачную, сколь и красивую. С острым сценарием, который заставит вас смеяться, несмотря на разрушение жизней на экране и гражданскую войну в Ирландии.

8. Я краснею





Самая первая сцены фильма «Я краснею» переполнена очарованием. Любовно воссозданные улицы Торонто 2002 года служат идеальным фоном для этой трогательной истории о том, как взрослеть и при этом оставаться самим собой. Потрясающие 3D-визуальные эффекты Pixar создают захватывающую атмосферу, которая достоверно передает личность Мэй Ли. Фильм рассказывает о конфликте Мэй Ли со своей матерью и столкновении поколений. Благодаря сценам, которые держат зрителей в напряжении от начала до конца, фильм можно назвать одним из лучших фильмов Pixar на сегодняшний день.

7. Бэтмен

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Любой, кто сомневался, подходит ли Роберт Паттинсон на роль Брюса Уэйна/Бэтмена, был приятно удивлен «Бэтменом», который сразу же получил бурную похвалу в неспокойном для DC году. Напряженная остросюжетная драма позволила современно взглянуть на крестоносца в плаще и некоторых из его лучших злодеев, не потеряв при этом привлекательности.

Ужасающий взгляд Пола Дано на Загадочника помог сделать этот первый выход нового Бэтмена по-настоящему уникальным, хотя на самом деле нет такой части актерского состава, которая не преуспела бы в том, чтобы сделать "Бэтмена" одним из лучших фильмов 2022 года. Надеюсь, что новое руководство DC Studios сможет помочь всем их будущим фильмам достичь высот, которых достигает "Бэтмен".

6. Фабельманы





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Этот автобиографический фильм Стивена Спилберга является взгляд на детство режиссера, который не пытается изобразить своих родителей ангелами. Он показывает их несовершенными, но заботливыми родителями, которые оказали на него большее влияние.

Фабельманы — это выражение того, насколько эгоистичным может быть творчество и как трудно найти баланс между семьей и искусством. Это захватывающий взгляд на прошлое одного из величайших режиссеров и ключевые моменты, которые вдохновляли его.

5. «Пиноккио» Гильермо дель Торо





Гильермо дель Торо знает, как снять красивое кино, особенно такое, которое затрагивает странные и удивительные аспекты жизни и мифологии. «Пиноккио» Гильермо дель Торо — один из лучших фильмов режиссера. Он взял за основу всемирно известную сказку о Пиноккио и вдохнул в нее новую жизнь. Многим бы никогда не пришло в голову рассказать любимую историю на фоне фашистской Италии, но у дель Торо эта комбинация абсолютно точно сработала.

Тщательно анимированная покадровая съемка — это то, что придает всей постановке невероятную атмосферу. Откровенное обсуждение смерти и потери помогло сделать фильм сильным.

4. RRR: Рядом ревёт революция





RRR: Рядом ревёт революция — это настоящая эпопея, в которой так много элементов, и все они реализованы на удивление хорошо. Дружба Раджу и Бхима неиронична и полезна, в результате чего появляются два харизматичных персонажа. Его боевые сцены искажают реальность ради зрелища, они одновременно веселые, но и в тоже время захватывающие. Фильм содержит невероятное музыкальное сопровождение с гипнотическими танцами.

Все это каким-то образом складывается в целостный фильм о борьбе с карикатурно злыми колонизирующими британскими войсками. RRR: Рядом ревёт революция вывел индийское кино на более широкую мировую аудиторию.

3. Топ Ган: Мэверик





В преддверии релиза фанаты Топ Ган опасались, что сиквел Джозефа Косински будет просто ностальгическим воспоминанием о первой части. Но это не так. Топ Ган: Мэверик — это нечто большее. Фильм с Томом Крузом умело сочетает в себе хороший сюжет, захватывающие сцены и отличные персонажи.

Прошли годы, но у «Маверика», как и у актера, который его играет, все еще есть зуд оказаться в зоне боевых действий, врожденное желание, которое ничто не смогло погасить. Все это проявляется в невероятных сценах полета, которые являются реалистичными благодаря тому, что актеры действительно летали во время съемок, а не играли на зеленом экране. Тем не менее именно эмоциональная составляющая делает фильм таким особенным, поскольку «Маверик» назначен в качестве инстуктора для нового поколения выпускников «Топ Ган», включая сына покойного лучшего друга Маверика, «Гуса», которого чудесно играет Майлз Теллер.

2. Аватар: Путь Воды





Джеймс Кэмерон смог продолжить «Аватар» 2009 года сиквелом, который превосходит первую часть почти во всех отношениях. Визуальные эффекты еще более захватывающие, особенно когда мы погружаемся под воду. Во время съемок этих эпизодов актеры задерживали дыхание на несколько минут подряд. Это настоящее техническое чудо, и каждый кадр — это зрелище, особенно в 3D.

В основе фильма лежит замечательная история между Лоаком и Паяканом, когда два изгоя из разных видов создают настоящую, неоспоримую связь. После просмотра понятно, почему фильм собирает огромные кассовые сборы и не теряет к себе внимания. Благодаря уникальному сочетанию сюжета и визуальной зрелищности, он подталкивает людей на повторные просмотры.

1. Все везде и сразу





Режиссерский дуэт Дэниел Кван и Дэниел Шейнерт добился невероятного успеха в фильме «Все везде и сразу». Сюрреалистическая комедийная драма тронула зрителей и отправила их в незабываемое путешествие по мультивселенной. Нелепые моменты, такие как пальцы хот-дога, не должны работать в таком трогательном фильме, и тем не менее, все это чудесным образом работает.

Режиссеры также выжали максимум из своих исполнителей. Мишель Йео, как никогда харизматичная, способна показать всю гамму эмоций в роли Эвелин, борясь с осознанием того, что ее собственная дочь, которую чудесно играет Стефани Хсу, представляет угрозу для мультивселенной. Каждый отдельный аспект фильма «Все везде и сразу» заслуживает похвалы, поэтому на мой взгляд он является лучшим фильмом 2022 года.