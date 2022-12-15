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5 аниме ужасов, которые заставят вас пожалеть, что вы никогда их не смотрели

В этой статье рассмотрим топ 5 аниме ужасов, которые стоит обязательно посмотреть
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3
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Когда большинство людей думают об японских фильмах ужасов, они вспоминают о таких фильмах, как «Кольцо» или «Проклятие». В первую очередь о чем-то с мстительным духом, преследующим кого-то. Однако в течение многих лет аниме также проникало в этот жанр. Хотя хоррор не так популярен, как другие поджанры аниме, все равно это достаточно большой, растущий рынок, который становится с каждым годом. 

Существует множество аниме ужасов. Некоторые шоу и фильмы пропитаны традиционными японскими легендами о привидениях и проклятиях, в то время как другие погружаются в море крови. Есть даже хоррор-антологии. А также можно найти несколько старых добрых комедий ужасов.

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В этой статье собраны (на мой взгляд) одни из лучших, самых страшных и запоминающихся аниме ужасов, выпущенных за последние пару десятилетий. Все они доступны на потоковых сервисах.

1. Когда плачут цикады (2007)

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Сериал «Когда плачут цикады» был основан на интерактивном «визуальном романе» начала 2000-х и фокусируются на страшных событиях, происходящих в проклятом городе Хинамидзава в 1983 году. Это медленно развивающийся эпизодический сериал, в котором каждый эпизод развивается от изначально теплой и гостеприимной атмосферы до чего-то гораздо более тревожного. Многоплановые сюжеты, временные петли и частые моменты шокирующего насилия делают этот сериал уникальным и захватывающим.

2. Адская девочка (2005–2006)

Антологии уже давно являются популярным форматом жанра ужасов, и «Адская девочка», это отличный пример страшной аниме-антологии. Сериал сосредоточено вокруг веб-сайта под названием "Адская переписка", с помощью которого его пользователи могут заказать смерть другого человека. Обращение с такой просьбой вызывает в воображении страшную Адскую девочку, которая начинает мучить жертву до тех пор, пока ее не заберут в ад. Истории варьируются от женщины, которая мстит ветеринару, из-за которого умерла ее собака, до отца, который хочет наказать девушку, ранившую его дочь.

3. Эксперименты Лэйн (1998)

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Возможно, один из самых сложных и непонятных аниме-сериалов, когда-либо созданных.  «Эксперименты Лэйн»— это потрясающе продуманный киберпанковский анимэ сериал ужасов о молодой девушке и ее опыте в социальной сети, известной как Wired. Этот сериал не пугает в традиционном смысле этого слова, вместо этого он провоцирует аудиторию своим бескомпромиссным тоном, захватывающими дух философскими концепциями и дезориентирующими визуальными эффектами.

4. Дзюндзи Ито: Коллекция (2018)

Художник Дзюнджи Ито считается одной из ключевых фигур в манге ужасов, создав такие книги, как "Томи", "Узумаки" и "Ге". В 2018 году была выпущена коллекция Дзюнджи Ито, в которой адаптированы его 24 самые страшные истории в 12 эпизодах. Туда входят:  «Удобное проклятие Соити» о мстительном мальчике и его кукле вуду, «Непрерывная сказка об Осикири» о портале в параллельные измерения и об отвратительной девушке-слизняке, в которой язык девушки начинает превращаться в гигантского слизняка.

5. Хеллсинг (2006-2012)

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"Хеллсинг" - это пересказ мифа о Дракуле, в котором культовый вампир переосмысливается как специальный агент, работающий на организацию "Хеллсинг" и помогающий защищать Англию от различных сверхъестественных угроз. Он основан на продолжительной серии манги Коуты Хирано и сочетает в себе экшн и хоррор. Сейчас в работе находится ремейк от создателя «Джона Уика» Дерека Колстада.

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