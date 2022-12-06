Во время CCXP был показан новый трейлер «Человек-муравей и Оса: Квантомания», в котором Канг недооценивает Скотта.

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Во время бразильского Comic-Con Experience (CCXP), посвященного комиксам, Marvel представила свой новый трейлер к фильму «Человек-муравей и Оса: Квантомания». Внем показали нового злодея киновселенной Канга Завоевателя. Роль Канга Завоевателя исполняет Джонатан Мейджорс.

Поклонники комиксов знают, что Канг — один из величайших злодеев Marvel, которого, наконец то покажут на большом экране в третьей части фильма «Человек-муравей». Пол Радд и Эванджелин Лилли повторят свои роли. Но на этот раз их будет сопровождать дочь Скотта Лэнга - Кэсси (Кэтрин Ньютон).

В начале трейлера нам рассказывают историю Скотта и его эволюцию от мелкого преступника до супергероя, спасающего мир. В комиксах Скотт — второй человек, носящий титул Человека-муравья, и это сохранили в MCU, а первым был Хэнк Пим (Майкл Дуглас), которого мы видели в классической экипировке Человека-муравья в «Человеке-муравье и Осе».

Остальная часть трейлера показывает нам квантовый мир, а также угрожающего Скотту Канга. Он говорит Скотту, что тот не в своей лиге.

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» планируется выйти 17 февраля 2023 года как первый фильм пятой фазы MCU.

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