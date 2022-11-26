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Новые фильмы 2022 года, которые стоит посмотреть всей семьей во время праздников

Добавим немного веселья для всей семьи во время праздничных посиделок. В этой статье рассмотрим несколько фильмов, которые обязательно стоит посмотреть во время праздников.
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Праздничные посиделки — это время, когда семьи собираются вместе и празднуют (или спорят, в зависимости от того, как вы предпочитаете собираться). Накрывается стол с вкусной едой и собирается отличная компания. Почему бы не посмотреть отличные фильмы? 

В этой статье рассмотрим несколько новых фильмов, которые можно смело смотреть всей семьей. Приятного просмотра!

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Жанр: комедия

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Продолжительность: 1 час 48 минут 

Режиссер: Лена Данэм

 В ролях: Белла Рэмси, Эндрю Скотт, Билли Пайпер  

Подросток Кэтрин (Белла Рэмси) просто хочет бегать с козлятами и играть в грязи, но, как дочь деревенского лорда, она должна выйти замуж в богатой семье. Она мятежная, но не раздражающая, слишком современная. Игра актрисы Беллы Рэмси просто восхитительна. Фильм блестяще раскрывает личности родителей Кэтрин, особенно ее отца, лорда Ролло (Эндрю Скотт). Походу фильма он превращается из однообразного препятствия в персонажа с глубоким характером.

Сознавайтесь, Флетч

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Жанр: Детектив, комедия

Продолжительность: 1 час 39 минут

Режиссер: Грег Моттола

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В ролях: Джон Хэмм, Лоренца Иззо, Марсия Гэй Харден

В 1980-х Universal Pictures выпустила два фильма, основанных на детективных комедийных романах Грегори Макдональда о журналисте И. М. Флетчере. В этих фильмах снимался Чеви Чейз, и они стали чем-то вроде культового хита.

Внезапно, десятилетия спустя, произошла перезагрузка с Джоном Хэммом. И угадайте, что: это действительно смешно! Джон Хэмм идеально подходит для этой роли, с его недостаточно комедийными приемами. «Сознавайтесь, Флетч» — это легкая комедия с элементами мистики, которая вызывает ностальгию. 

Морбиус

Жанр: фантастика, боевик, ужасы

Продолжительность: 1 час 44 минуты

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Адриа Архона

Фильм рассказывает историю о докторе Майкле Морбиусе. Он болеет редкой болезнью крови и находит излечение в летучих мышах. Он решается на рискованный эксперимент. Эксперимент проходит не удачно и он превращается в вампира. 

Страна снов

Жанр: Фэнтези

Продолжительность: 1 час 57 минут

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс

В ролях: Джейсон Момоа, Марлоу Баркли, Кайл Чендлер

«Страна снов» — одна из незаметных жемчужин этого года. Это адаптация чрезвычайно вдохновляющей газетной ленты 1905 года «Маленький Немо в стране снов».  Фильм отходит от фарса, трюковой озвучки и сардонических отсылок к поп-культуре, характерных для современных семейных блокбастеров, и переходит к более старому стилю, рассказывая простую историю с большим творческим подходом.

Проект «Адам»

Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения

Продолжительность: 1 час 46 минут

Режиссер: Шон Леви

В ролях: Райан Рейнольдс, Уокер Скобелл, Марк Руффало

Сертифицированный тупица Райан Рейнольдс (не путать с американским сердцеедом Райаном Гослингом) и режиссер фильма «Главный герой» Шон Леви снова объединяются, на этот раз для спилберговского научно-фантастического боевика. Пилот Адам Рид из антиутопического 2050 года, крадет самолет времени, чтобы вернуться в 2018 год и спасти свою жену (Зои Салданья). Случайно совершив аварийную посадку в 2022 году, он встречает себя в молодости (Скобелла), и вместе они отправляются в импровизированное путешествие во времени, чтобы примирить прошлое и спасти будущее. «Проект Адам»  это семейный фильм, который понравиться всем. Он сочетает в себе все: боевик, комедию, саспенс и несколько действительно харизматичных главных ролей.

Топ Ган: Мэверик

Жанр: Боевик

Продолжительность: 2 часа 11 минут

Режиссер: Джозеф Косински 

В ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Глен Пауэлл 

Топ Ган: Мэверик - это продолжение истории аса-пилота и сорвиголовы Пита «Маверика» Митчелла. Он возвращается в школу истребителей, чтобы обучать лучших и умнейших из следующего поколения ВМС США. Это красиво снятый и захватывающий боевик, а 

Я краснею

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Продолжительность: 1 час 40 минут

Режиссер: Доми Ши

В ролях: Розали Чанг, Сандра О, Джордан Фишер

«Я краснею» знаменует собой новую эру для Pixar. В своем полнометражном дебюте режиссер Доми Ши превращает историю о девочке -подростке, выросшей в начале 2000-х в Торонто, и ее отношениях с матерью в нечто захватывающее. Я краснею— это история о матери и дочери, и поиске себя в постоянно меняющемся мире. Анимация также смелая и яркая, больше опирающаяся на стилизованные движения и мягкий пастельный фон, чем на обычный фотореализм Pixar.

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